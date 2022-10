Pomeriggio 5, Barbara d’Urso stoppa una sua ospite: “Non puoi dire questo”

Caterina Collovati choc in diretta su Canale 5: “Si tratta di prostituzione”

E’ andata in onda oggi la prima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte della trasmissione Barbara d’Urso ha voluto parlare con i suoi numerosi ospiti in studio ed in collegamento di tutti coloro che per sbarcare il lunario hanno deciso di fare foto e video sensuali a pagamento su una determinata piattaforma social. Tra loro c’era anche Lady Letizia, che non ha nascosto di essersi iscritta ad OnlyFans perchè il Covid l’ha messa in crisi con la sua attività di Burlesque. E questa sua scelta è stata contestata tantissimo dall’ospite Collovati, la quale non ha speso certo parole al miele nei suoi confronti:

“Non si possono sentire certe cose…Lei cosa racconterà signora un domani a suo figlio? Che ha fatto della prostituzione online?”

Una dichiarazione che ha scatenato il caos più totale in studio.

Barbara d’Urso riprende la sua ospite: “Ma non puoi dire certe cose”

Dopo l’uscita dio Caterina Collovati oggi in diretta a Pomeriggio Cinque ha preso subito la parola la popolare conduttrice, la quale ha espresso senza se e senza ma il suo più totale dissenso:

“Dai non si può dire questo…Non dire certe cose…Non è certo questo…Si può essere d’accordo o non d’accordo, ma non puoi dire certe cose…”

Tuttavia l’opinionista è rimasta ferma sulle sue posizioni, facendo presente che queste persone vengono pagate per fare un qualcosa su queste piattaforme: “Come la chiamate voi questa cosa? Non sarà in carne d’ossa, ma la dignità dove la mettiamo?” La presentatrice, che è stata vittima di uno scherzo a Scherzi a parte, ha comunque dichiarato di non pensarla assolutamente come lei, anzi.

Pomeriggio Cinque, opinionista attacca un’altra ospite: l’affondo in diretta

Successivamente anche un’altra ragazza oggi in studio ha svelato a Barbara d’Urso di fare la medesima attività su OnlyFans per cercare di guadagnare più soldi possibile per pagarsi la retta universitaria. Ha inoltre mostrato alcune foto molto provocanti pubblicate su instagram, precisando ovviamente che sull’altra piattaforma social le immagini sono un po’ più spinte. A quel punto ha ripreso la parola nuovamente Caterina Collovati, che ha criticato duramente la ragazza:

“Queste sono foto po**o…Non prendiamoci in giro…Onlyfans è il lupo della por**grafia travestito da agnellino…”

La ragazza si è però difesa asserendo che le immagini che pubblica non sono poi così scandalose. La Collovati non ha comunque cambiato idea continuando ad esprimere perplessità su questa attività in generale.