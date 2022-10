VIDEO Scherzi a parte, Barbara d’Urso furiosa con una finta collega: “Pazza”

La popolare conduttrice vittima di Scherzi a parte: tensione con una finta collega

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata del popolare show condotto da Enrico Papi. Ed in questa circostanza il popolare conduttore ha fatto uno scherzo in diretta a Barbara d’Urso. Difatti hanno fatto credere a quest’ultima che avrebbe dovuto fare un’intervista con una collega della BBC, come ha confessato lo stesso presentatore:

“Le abbiamo fatto credere che la BBC desiderava intervistare i conduttori più famosi di ogni paese…”

Motivo per cui è stata richiamata in fretta e furia a Cologno Monzese. Una volta in studio la d’Urso si è subito innervosita nel momento in cui lo staff della finta collega non ha fatto mistero che il suo look era sbagliato. Ma non è finita qua perché ha poi conosciuto la finta intervistatrice, che si è rifiutata di cederle il posto:

“Cosa vuole questa? Ah, è il suo posto? Io non cambio postazione. Qui ci sono luci migliori ed è il mio lato buono, non le cedo proprio il posto!”

Barbara d’Urso perde le staffe con la finta intervistatrice: “Sei solo una pazza”

La conduttrice vittima di Scherzi a parte ha poi avuto altri momenti di tensione con la finta intervistatrice inglese. Difatti quest’ultima ha anche criticato il suo trucco, asserendo senza indugio alcuno di credere abbia esagerato. Poco dopo la finta collega della d’Urso ha iniziato a trattare male una collaboratrice facendo andare su tutte le furie la presentatrice di Pomeriggio Cinque, che venerdì scorso non ha nascosto di credere che Pamela Prati abbia fatto un grande errore legato al ‘caso Mark Caltagirone’:

“A me non va bene chi tratta così un collaboratore…Quindi ti saluto…Non tratti le persone così davanti a me. Toglietemi davanti questa pazza….”

La presentatrice è però una vera e propria furia con questa finta collega (QUA per vedere il video dello scherzo). Difatti la donna ha continuato ad inveire contro quest’ultima, dicendogliene di ogni.

Scherzi a parte: la conduttrice si è accorta di essere vittima di uno scherzo

Poco dopo l’assistente della finta collega è salita sul tetto del palazzo di Mediaset minacciando di togliersi la vita se non avesse ottenuto l’intervista:

“Barbara se non mi assumi come tua assistente io mi butto. Ti prego assumimi non farmi stare con quella pazza!”

A quel punto Barbara d’Urso non ha più avuto il minimo dubbio di essere caduta vittima di uno scherzo architettato nei suoi confronti da Enrico Papi.