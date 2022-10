Pomeriggio 5, Barbara d’Urso inchioda Pamela Prati: “Ha commesso un errore”

Barbara d’Urso fa il punto della situazione sulla concorrente del GF Vip: “Vogliamo sapere la verità”

Oggi la popolare conduttrice è tornata a parlare di Pamela Prati e del ‘caso Mark Caltagirone’ nella seconda parte di Pomeriggio 5 con i suoi tanti ospiti in studio ed in collegamento. In questa circostanza la presentatrice partenopea ha subito dichiarato che l’unico interesse legato a questa intricata vicenda è capire se la concorrente del Grande Fratello Vip ha giocato o meno:

“Le diamo il beneficio del dubbio…Ripeto…Con Live Non è la d’Urso abbiamo scoperto diverse cose…”

La d’Urso ha comunque tenuto a precisare di voler dare il beneficio del dubbio all’inquilina vip. Successivamente ha lanciato una clip in cui proprio la soubrette tre anni fa ha fatto importanti rivelazioni su Mark Caltagirone: “Ci ha detto che c’era già la data e che l’ha anche conosciuto…”

Pamela Prati messa spalle al muro dalla conduttrice di Pomeriggio Cinque: “Ha commesso un errore”

Una volta finita la clip Barbara d’Urso ha ripreso la parola non nascondendo la sua sorpresa nel sentire la soubrette fare certe affermazioni. E anche gli opinionisti oggi in studio non hanno certo nascosto tutte le loro perplessità nei confronti della showgirl del Grande Fratello Vip, che in questi ultimi giorni ha rivelato di essere stata una vittima e non una carnefice per quanto riguarda il famoso ‘caso Mark Caltagirone’. La conduttrice, che ieri si è arrabbiata con una sua inviata, ha poi fatto un’importante precisazione:

“Noi da anni parliamo delle donne vittime di truffe amorose…L’unica cosa che posso dire che ha sbagliato la Prati è che questa storia di Caltagirone è andata a raccontarla diverse volte in Tv prendendo in giro me, Silvia Toffanin, Mara Venier…”

Motivo per cui ha anche sottolineato che nel momento in cui la Prati parla di attacco mediatico alla sua persona è però chiaro che se emerge un’altra verità se ne parli in Tv: “Se fosse rimasta a casa sua e l’avesse portata avanti così nessuno l’avrebbe portata avanti mediaticamente…”

Pomeriggio Cinque, l’ospite non ha dubbi sulla concorrente: “Aveva bisogno di visibilità”

Su questa faccenda oggi da Barbara d’Urso ha espresso la sua opinione anche la direttrice del magazine Gente lì in studio. E quest’ultima non ha nascosto di credere che forse Pamela Prati potrebbe aver avuto problemi economici e quindi avrebbe cercato in qualche modo visibilità con questa storia:

“La gente non è certo sciocca…Le persone hanno bisogno di andare in Tv, e non andava gratis…Non sono stupida!”

Francesco Fredella ha però dichiarato di non essere d’accordo, asserendo di credere che la soubrette non avesse bisogno di montare questa storia per andare in Tv. Tuttavia la giornalista è rimasta ferma sulle sue posizioni: “Va bene…Ok…”