Barbara d’Urso si arrabbia: la battuta fuori luogo dell’inviata (VIDEO)

Pomeriggio Cinque, Ilaria Dalle Palle fa una battuta choc ad un’ospite: “Facciamo un piccolo incidente”

Nei giorni scorsi è crollata a Novara parte del cavalcavia inghiottendo un’automobile. Sulla suddetta macchina c’era una donna, che fortunatamente a parte lo choc non ha riportato ferite serie. Barbara d’Urso in questi giorni ha parlato abbandonatamente della vicenda proprio con la diretta interessata. E oggi ha voluto farle una bella sorpresa in diretta. Difatti un signore ha deciso di aiutarla dandole un’auto in uso gratuito per 90 giorni. Quest’ultima si è commossa subito. L’inviata ha quindi portato la donna sotto casa, dove ha trovato l’automobile. Ovviamente quest’ultima l’ha subito provata. Ma proprio in questa circostanza all’inviata è scappata una battuta infelice e fuori luogo, che ha lasciato di stucco gli spettatori a casa e anche la stessa presentatrice (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Adesso facciamo un piccolo incidente in diretta…”

Barbara d’Urso sotto choc riprende la sua inviata in diretta: “Evitiamo di dire certe cose”

La conduttrice di Pomeriggio 5, appena ha sentito la battuta infelice in diretta, ha redarguito la sua inviata Ilaria Dalle Palle:

“Ilaria per piacere…Evitiamo…Ma neanche una battuta del genere devi fare…”

La presentatrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5, la quale ha svelato un segreto ieri in puntata, si è poi rivolta al pubblico a casa asserendo che a volte deve riprendere la sua inviata, che con tutta probabilità non si è accorta di aver fatto una battuta evitabilissima: “Ogni tanto la devo riprendere…” L’ospite era talmente commossa per questa sorpresa che con tutta probabilità neppure se ne è accorta.

Barbara d'urso rimprovera ilaria dalle palle per una battuta #pomeriggio5 pic.twitter.com/aYTSSkqYjD — barbara d'urso out of context (@carmelita_ooc) October 13, 2022

La conduttrice in difficoltà: “Ci sono dei problemi, ma non preoccupatevi”

Successivamente Barbara d’Urso ha cambiato argomento. E poco prima di dare vita al talk show con i suoi ospiti in studio ha fatto presente al pubblico a casa di non preoccuparsi se la vedono sfuocata perchè è già da un mese che la telecamera non funziona:

“Se mi vedete da casa ogni tanto sfuocata…Non preoccupatevi perchè non ci sono altri problemi…Purtroppo è da un paio di settimane che abbiamo la telecamera che non funziona…Se io sparisco è la telecamera…”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha poi dichiarato che la diretta andrà avanti, finché almeno la telecamera reggerà.