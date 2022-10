Regina de Roma, tentata irruzione al GF Vip: portata via dalla polizia!

Polemiche per l’abbandono del mental coach al GF Vip: interviene la famosa romana

A seguito del ritiro di Marco Bellavia dal reality show condotto da Alfonso Signorini, continuano a non fermarsi le polemiche, da parte degli spettatori in difesa del mental coach. Sono parecchi i concorrenti che si sono detti sollevati dall’uscita dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, dopo che lo stesso ha fatto sapere di soffrire di disturbi di ansia e depressione. Oltre al popolo della rete a schierarsi dalla parte del 57enne è stata la Regina de Roma, diventata nota al pubblico lo scorso anno per essersi presentata diverse molte fuori dalla casa di Cinecittà con un megafono in mano. La donna prima di essere portata via dalla polizia, si è scagliata duramente contro i gieffini affermando: “Siete degli schifosi”.



Caos nel reality show: il tentato ingresso nella casa di Cinecittà di una fan finisce male

I concorrenti del GF Vip 7 non sono stati in grado di gestire la richiesta di aiuto di Marco Bellavia, visto che ha abbandonato la casa di Cinecittà. La Regina de Roma, una fan romana del reality dai capelli biondi platino che lo scorso anno sosteneva Soleil Sorge ha preso le parti del mental coach, visto che ha attaccato i coinquilini della casa più spiata dagli italiani urlando queste parole al megafono: “Ciacci è un pezzo di m*r**, Luca diglielo che è un verme, falli fuori tutti sti schifosi, Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Pamela Prati tu sei una c*ss*”. Le parole della donna molto popolare sui social, sono arrivate alle orecchie dei concorrenti, ma è accaduto qualcosa di inaspettato dato che la situazione è degenerata. La diretta interessata è finita in questura insieme al suo avvocato, dopo aver tentato di varcare la famosa porta rossa, e a rendere noto l’accaduto è stata lei su Instagram: “Scusate amici sto qui a via Genova la caserma del centro, sto aspettando il mio avvocato, mi hanno portato pure la cena, li sto a fa pisciare sotto da ride, io me la combatto, mi hanno trovato davanti la porta rossa. Volevo andare a prendere con i guanti la barba di Ciacci e pulirmi le scarpe. Le unghie della vacc*, e gonfiare il resto”.

Anticipazioni sulla nuova puntata: provvedimenti disciplinari per dei concorrenti?

Oltre a essere scoppiato il finimondo sui social per le offese che dei concorrenti hanno rivolto a Marco Bellavia, diversi sponsor hanno preso le distanze da ciò che è successo nella casa di Cinecittà. Stando a delle indiscrezioni nella nuova puntata in onda questa sera su Canale 5 il conduttore protrebbe parlare proprio del ritiro del mental coach, e non è escluso che vengano presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli inquilini che hanno mancato di empatia nei confronti del compagno di gioco per averlo preso di mira per via di alcuni suoi problemi di salute mentale. Intanto sono numerosi gli ex gieffini delle scorse edizioni, che stanno sostenendo sui social l’ex conduttore di Bim Bum Bam.