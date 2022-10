Salta Maurizio Costanzo Show, decisione inaspettata: svelato il motivo

Maurizio Costanzo Show anticipazioni, puntata di stasera salta: l’annuncio boom

Settimana scorsa è iniziata la nuova edizione dello storico talk show di Maurizio Costanzo. E ovviamente gli ascolti sono stati subito altissimi. Oggi pomeriggio era prevista la registrazione della puntata di stasera, ma purtroppo ecco arrivare il repentino cambio di piani. Cos’è successo? Il portale televisivo TvBlog.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la registrazione del programma prevista oggi pomeriggio salterà, e quindi non andrà in onda la puntata di stasera prevista subito dopo la messa in onda della fiction Viola come il mare: “La puntata prevista stasera è saltata…”

Salta la puntata del talk show di Maurizio Costanzo: svelato il motivo

Il portale televisivo TvBlog.it, dopo aver annunciato che la puntata di stasera del Maurizio Costanzo Show non andrà in onda, ha anche colto la palla al balzo per rivelare il motivo. In pratica pare che il popolare giornalista, che ha espresso la sua opinione su Maria De Filippi, non sta molto bene. Per tale ragione il suo entourage ha contattato immediatamente i vertici Mediaset per comunicare la sua indisponibilità:

“La sospensione arriva a causa di una indisposizione di Maurizio Costanzo ed è stata comunicata ai diretti interessati a poche ore dalla registrazione dell’appuntamento prevista per il pomeriggio di venerdì…”

Quindi chi avrebbe voluto seguire la puntata del talk show dopo la fiction Viola come il mare rimarrà deluso.

Cosa andrà in onda al posto di Maurizio Costanzo Show? L’ipotesi

Ovviamente in tanti si chiederanno cosa andrà in onda al posto del talk show condotto da Maurizio Costanzo. Non è dato saperlo ancora con certezza, ma TvBlog.it ha ipotizzato la messa in onda di un film per riempire alla bene e meglio il vuoto lasciato nel palinsesto dall’improvvisa sospensione del programma del popolare giornalista romano. Si ricorda inoltre che stasera da Costanzo ci sarebbero dovuti essere Urbano Cairo, l’ex Premier Giuseppe Conte, il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, l’attore Ricky Tognazzi e l’artista Patty Pravo. Ampio spazio sarebbe stato dedicato anche al GF Vip con ‘il caso Marco Bellavia’.