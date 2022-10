Sara Manfuso, duro sfogo sui social: “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci”

L’ex gieffina sul suo abbandono dal reality: “Atti di bullismo da cui mi dissocio”

Sui social si continua ancora a parlare del duro sfogo di Sara Manfuso, nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex gieffina ci ha tenuto a fare chiarezza a seguito dello scontro acceso con il suo ex compagno di gioco Giovanni Ciacci, che si è difeso in diretta dopo essere stato tirato in ballo da lei. L’opinionista ha rotto il silenzio sui social attraverso un lungo post, spiegando ancora una volta il motivo del suo abbandono dopo la vicenda Marco Bellavia:

“Uscita volontariamente perchè mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo, che non mi vedono protagonista, e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi”.

L’opinionista torna a parlare dell’episodio con lo stylist: “Provavo imbarazzo a umiliazione”

C’è stata tanta tensione nella puntata del GF Vip 7 di ieri, soprattutto per la lite accesa tra Sara Manfuso e Giovanni Ciacci, dopo delle dichiarazioni spiazzanti dell’ex gieffina. In particolare l’opinionista ha fatto venire alla luce un episodio accaduto nella casa di Cinecittà, visto che rivolgendosi allo stylist ha detto: “Mi ha toccato il c*l*, mi ha detto simuliamo una violenza s*ssual*. Io ho riso perchè provavo imbarazzo e vergogna. Nessuno mi ha chiamato in confessionale”. L’ex gieffino si è difeso, mentre il conduttore ha cacciato la moglie del politico Andrea Romano dallo studio, per averlo preso per i fondelli ogni volta che lei gli diceva che sarebbe rimasta in gioco. A distanza di diverse ore, la 35enne per iniziare riferendosi allo stylist ha precisato: “Non l’ho mai accusato di molestie s*ssual*, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase simuliamo una violenza s*ssual*, accompagnata alla toccata dei miei glutei”. Dopo aver ribadito di essere stata vittima di violenza s*ssual* a diciassette anni, ha spiegato perchè ha reagito con il sorriso alla frase pronunciata dal compagno di gioco:

“Provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato emergesse in una maniera tanto ignobile, e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”.

Sara Manfuso replica alle critiche: “Non pretendo di essere capita ma non voglio essere offesa”

L’ex gieffina che ieri sera è stata smentita dalla clip in cui lei e lo stylist si fanno delle risate, e in cui si capisce che non si è trattato di un momento teso, sullo sfogo avuto nello studio del programma ha sottolineato: “Ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata”. Intanto l’opinionista sta ricevendo diverse critiche dagli utenti della rete nel suo ultimo post su Instagram a seguito della sua accusa choc, e a chi le ha detto che poteva denunciare l’accaduto al reality e di non aver visto affatto l’imbarazzo di cui lei parla nel video, ha risposto: “Non pretendo di essere capita, ma non voglio essere offesa”.