Sara Manfuso furiosa con Sonia Bruganelli: “Campagne di fango contro di me”

L’ex gieffina rompe il silenzio sul caso del mental coach e ammette: “Sono rimasta sconvolta”

Sara Manfuso una ex protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini, è stata ospite del programma radiofonico Non succederà più di Giada Di Miceli. L’ex gieffina è tornata a parlare del caso Marco Bellavia, precisando di aver visto le scene in cui stava male soltanto quando è stata affrontata la questione in puntata:

“Sono rimasta sconvolta quando Alfonso ci ha fatto vedere cosa era successo, mi fa tanto pensare il tema dell’indifferenza, arrivati a questo punto la cosa è veramente seria”.



La nota opinionista sul suo abbandono dal reality: “Non potevo accettare quel tipo di etichette e di accuse”

L’influencer e opinionista Sara Manfuso che ha fatto tanto parlare di lei dopo l’abbandono dal GF Vip 7, ha descritto l’esperienza vissuta ai microfoni di Non succederà più. L’ex gieffina ha detto la sua sull’atteggiamento di Marco Bellavia nella casa di Cinecittà: “Era un po’ sopra le righe, quando è entrato ho pensato non ci sarà questo disagio così profondo”. Poi ha rotto il silenzio sulla sua decisione di lasciare il gioco: “L’idea che ci fosse questo gruppo di conviventi che in maniera indistinta venissero etichettati come bulli, non potevo accettare quel tipo ti etichette e di accuse“. La 35enne che è stata difesa dal marito ha aggiunto: “Nel momento in cui si usa la parola bullismo bisogna vedere a chi attribuire quel tipo di comportamento, non posso dire di essere una bulla”.

Sara Manfuso spera in un chiarimento con Signorini: “Penso che ci debba essere”

L’ex gieffina dopo aver ribadito che Giovanni Ciacci mentre erano in cucina e si scherzava passando le ha toccato il sedere, ha aggiunto: “Mi sono sentita in imbarazzo”. Inoltre si è augurata di avere un chiarimento con il conduttore: “Da persone intelligenti penso che ci debba essere”. Poi ha replicato a Sonia Bruganelli, per la stoccata sulla sua uscita: “Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi”. L’ex gieffina ha continuato a lamentarsi dell’opinionista, per le offese che le ha fatto sui social: “Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!”.