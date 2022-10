Sara Manfuso difesa dal marito: “Signorini ha colpevolizzato la vittima”

L’ex gieffina è stata cacciata nella nuova puntata: il marito non se lo aspettava

Continua a fare parecchio rumore la polemica che ha scatenato Sara Manfuso, una delle protagoniste della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex gieffina è stata cacciata dallo studio dal presentatore, dopo aver fatto un’accusa choc nei confronti di un compagno di gioco. A intervenire in sua difesa ci ha pensato il marito Andrea Romano, ai microfoni della trasmissione radiofonica Un giorno da pecora: “Quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi”. Il politico riferendosi al conduttore inoltre ha aggiunto: “Soprattutto per quanto riguarda la sua reazione che stimo come professionista”.



Il conduttore criticato dal noto politico: “Ho trovato deludenti le sue parole”

Nella puntata del GF Vip 7 andata in onda questo giovedì, Sara Manfuso si è lasciata andare a uno sfogo del tutto inaspettato, spiegando la ragione per cui ha deciso di abbandonare il gioco. L’opinionista si è scagliata contro il reality dicendo di non essersi sentita tutelata, oltre a puntare il dito contro Giovanni Ciacci per averle sfiorato per sbaglio il sedere nella casa di Cinecittà, finendo per scatenare la dura reazione dello stesso. L’ex gieffina durante la sua sfuriata ha fatto arrabbiare il conduttore, che le ha detto di andarsene via dallo studio. A prendere le sue difese è stato il marito Andrea Romano in un’intervista concessa al programma radiofonico Un giorno da pecora, visto che dopo aver preciato che la sua amata non ha mai accusato lo stylist di molestie, ha aggiunto: “Mia moglie ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e all’infelice battuta dai simuliamo una violenza s*ssual*, che in lei ha riaperto una ferita dolorosa”. Il politico ha puntato il dito contro Alfonso Signorini, facendogli un chiaro rimprovero:

“Ho trovato deludenti le sue parole, quando le ha risposto tu dovevi dargli uno schiaffo. Purtroppo cacciandola dallo studio ha colpevolizzato la vittima per quanto stava raccontando proprio in una serata in cui si parlava di bullismo”.

L’ex deputato del Pd poi ha fatto una richiesta al presentatore: “E’ un incidente molto spiacevole, e spero che lui vorrà spiegare meglio quanto avvenuto”.

Lo sfogo dell’ex gieffina: “Mi sono ritrovata fuori dallo studio senza poter spiegare”

Il politico Andrea Romano dopo aver fatto sapere come sta attualmente sua moglie: “Sta bene, è un po’ scossa. E’ una donna molto forte”, ha detto cosa si augura che possa accadere nel prossimo appuntamento serale: “Confido possa esserci un chiarimento pubblico tra i due, così da provare a scrivere una pagina dignitosa sulla lotta alla violenza di genere che in Mediaset ha sempre trovato grande spazio”. Intanto l’opinionista sta continuando a replicare alle critiche che sta ricevendo sui social, e il testuale è soltanto uno dei suoi tanti commenti di sfogo: