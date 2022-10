Scherzi a parte flop, Canale5 corre ai ripari: come cambia il palinsesto

Nuova programmazione su Canale5: cosa andrà in onda dopo i disastri del programma

La nuova stagione di Scherzi a parte quest’anno si è rivelata un vero e proprio flop con risultati ben distanti dalle aspettative e dagli ascolti ottenuti con la scorsa edizione. Riuscirà Canale5 a risollevare le sorti della rete per il giorno della domenica attualmente così in sofferenza? Il programma condotto da Enrico Papi chiuderà i battenti questa domenica, 16 ottobre, con l’ultima puntata. Poi, come si apprende da Bubinoblog.it, Mediaset manderà in onda un ciclo di film da domenica 23 ottobre. I titoli scelti saranno tutti delle prime visioni e dovrebbero andare in onda per 8 settimane, almeno questo è il numero di quelli previsti fino ad ora. Riportiamo tutti i titoli in programma nel secondo paragrafo.

Un ciclo di film sostituirà Scherzi a parte: tutti i titoli in programma

Tra i titoli previsti c’è Tolkien, che racconta la storia del famoso scrittore de Il signore degli anelli, attraversando la Prima Guerra Mondiale. Ci sarà poi Il diritto di opporsi, con Michael B. Jordan, capolavoro che racconta la storia di un afroamericano laureato in legge che aiuta i condannati a morte di colore in Alabama. E ancora, il famoso Greenland, con Gerald Butler, che racconta l’avvicinarsi si una cometa alla Terra. Spazio poi a Il professore e il pazzo, con Mel Gibson e Sean Penn, ambientato nel 1879 con la redazione dell’Oxford English Dictionary. Sarà poi la volta di Vi presento Christopher Robin, sulla nascita della storia di Winnie Pooh. Andranno in onda poi Le streghe, con Anne Hathaway, il famoso Downton Abbey e, infine, Il giardino segreto, con Colin Firth.

L’edizione 2023 del programma di Canale5 ci sarà?

Se l’anno scorso la storica trasmissione di Canale5, tornata in onda dopo diversi anni di stop, ha portato una ventata d’aria fresca alla rete, lo stesso non può di quest’anno. Infatti gli ascolti di Scherzi a parte sono stati davvero disastrosi, con Mina Settembre che in particolare nelle ultime due settimane ha letteralmente surclassato la trasmissione Mediaset. Con questi numeri attuali prevedere la riconferma anche nella prossima stagione sembra alquanto improbabile, cosa succederà?