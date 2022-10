Ascolti, Scherzi a parte affondato da Mina Settembre 2: auditel 9 ottobre

Sempre tiepidi gli ascolti del programma condotto da Enrico Papi: i dati auditel di ieri sera

Un’altra sfida in ascolti tra Mina Settembre e Scherzi a parte ha avuto luogo ieri sera, domenica 9 ottobre 2022, con la vittoria, come domenica scorsa, della fiction di Rai1, che ha doppiato, se non triplato, il programmma competitor. Nel dettaglio, come apprendiamo da un articolo dedicato ai dati auditel di ieri pubblicato da TvBlog, tra il primo e il secondo episodio la serie tv con protagonista Serena Rossi, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, ha avuto una media superiore ai 4milioni e mezzo di telespettatori, mentre la trasmissione di Canale5 nella presentazione ha superato di poco i 2milioni di telespettatori ma nel blocco successivo è crollata a 1milione 600mila (riportiamo i dati esatti nel secondo paragrafo).

Ascolti Mina Settembre 2, episodi andati in onda ieri sera: boom per la fiction con Serena Rossi

A seguire Mina Settembre (QUI la trama della prossima puntata) nella serata di ieri sono stati, nel primo episodio, come riporta Blogo, 4milioni 769mila telespettatori con uno share del 24.91%, mentre la media di telespettatori del secondo episodio, andato in onda in seconda serata, è stata di 4milioni 532mila e lo share del 27.91%. Vittoria netta, quindi, per la serie tv in prima visione, che anche domenica scorsa ha letteralmente affondato lo show della rete ammiraglia Mediaset, che non ha mai avuto ascolti altissimi.

Scherzi a parte, ascolti bassi: i dati auditel ottenuti ieri sera dallo show di Enrico Papi

La trasmissione condotta da Enrico Papi (che ha avuto tra le vittime degli scherzi, Flavia Vento) è stata vista invece da una media di 2milioni 17mila telespettatori con il 10.21% di share nella presentazione, e da 1milione 645mila telespettatori con il 10.5% di share in tutto lo spazio successivo. E’ andata un po’ meglio domenica scorsa quando, pur perdendo nei confronti della seguitissima fiction di Rai1, Scherzi a parte ha avuto una media superiore ai 2milioni di spettatori nella seconda parte della serata. Vedremo come andranno le cose, invece, la settimana prossima.