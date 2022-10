Selvaggia Lucarelli, parolaccia in diretta a Ballando: “Rompi i cogl**ni”

La giurata di Ballando con le stelle si lascia sfuggire una parolaccia: “Rompi i…”

Non è stata valutata bene l’esibizione di Marta Flavi con Simone Arena stasera nella seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci, dove diversi giurati si sono detti non soddisfatti di come è andata la performance: tra questi, la temuta Selvaggia Lucarelli, che si è però ‘complimentata’, diciamo così, con il maestro di ballo di Marta, per la sua severità, dicendo:

Mi fa piacere che nel cast di maestri ci sia uno come Simone, che è un po’ il mio alter ego perchè rompe i cogl**ni.

Selvaggia ha pronunciato questa parola senza censura, lanciando poi una frecciata ad Iva Zanicchi, come raccontiamo nel secondo paragrafo.

“Se Iva Zanicchi dice le parolacce, posso farlo anch’io”, lo frecciatina della giurata

Voltandosi immediatamente verso il pubblico, che ha rumoreggiato, Selvaggia Lucarelli si è giustificata per il termine usato dicendo scherzosamente: “Se la Zanicchi dice le parolacce, posso farlo anch’io”. Chiusa la piccola gag, il discorso è tornato a concentrarsi ovviamente sulla coreografia di Marta Flavi, che non ha nascosto di non essere in forma per via di una costola incrinata. Simone Arena, prendendo la parola, ha quindi spiegato che la Flavi può sicuramente dare molto di più, motivo per il quale è parecchio esigente con lei, definendola però “un po’ svantaggiata” rispetto a concorrenti più giovani.

Selvaggia Lucarelli e la battuta a Marta Flavi: “Rido perchè tu ‘divorzi’ dal tuo ballerino”

“A me fa ridere il fatto che una conduttrice che ha fatto per anni Agenzia Matrimoniale, ora stia divorziando dal suo maestro di ballo” ha detto successivamente la giurata (oggi pesantemente attaccata a Tv Talk) a Marta Flavi, la quale ha replicato con una battuta dicendo:

La nostra è stata una separazione soft ma ora le cose si stanno sistemando…

“Eh, si stanno sistemando col cavolo” ha ribattuto ridendo Selvaggia.