Serena Bortone, il figlio di Samuel Peron sta per nascere: “Non fino alle 16!”

Curioso siparietto andato in onda a Oggi è un altro giorno: cosa è accaduto

Umore alto e grandi emozioni nella puntata di oggi pomeriggio del format condotto da Serena Bortone. Tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno come ormai noto figura Samuel Peron, volto noto anche di Ballando con le stelle. Il ballerino come noto è in attesa di un bambino con la moglie Tania Bambaci. Ormai siamo agli sgoccioli e il parto dovrebbe essere questione di giorni se non ore, proprio su questo ha ironizzato la presentatrice di Rai1. “Speriamo che non nasca entro le 16” – ha scherzato la Bortone che solitamente va in onda proprio fino a quell’ora – . Meglio aspettare qualche ore per la conduttrice, recentemente imitata a Tale e Quale Show con grande successo. Serena si è poi avvicinata a Samuel, che ha imitato il pancione della moglie, ormai pronta a mettere al mondo una nuova creatura. Attimi di sana spensieratezza dunque dopo qualche polemica nei giorni scorsi per il ballerino.

Samuel Peron nel caos dopo i recenti fatti

Non è stata una prima puntata facile, quella andata in onda sabato di Ballando con le stelle. Samuel Peron è finito nel mirino della critica insieme a Iva Zanicchi dopo la lite con Selvaggia Lucarelli avvenuta in diretta. La giornalista ha chiesto le scuse del marito di Tania Bambaci ma quest’ultimo, intervenuto nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, ha riportato la sua versione dei fatti su quanto accaduto in puntata e ha rifiutato di scusarsi: “Io alla fine non ho fatto niente, non sento di dover dare delle scuse”.

Quanto manca alla nascita del figlio di Samuel Peron

Si avvicina l’ora X per il volto di Ballando con le stelle e Oggi è un altro giorno. Samuel Peron freme in vista della nascita del bebè, con la cicogna ormai in arrivo. Intervenuto solo pochi giorni fa nel format guidato da Serena Bortone, Peron ha aggiornato fan e telespettatori sul proseguimento della gravidanza di Tania Bambaci. Tutto va avanti a meraviglia e queste sono ore veramente caldissime per il parto della moglie che potrebbe avvenire da un momento all’altro.