Samuel Peron tira dritto: “Scuse a Selvaggia Lucarelli? Non ho fatto niente”

Oggi è un altro giorno, il ballerino dopo lo scontro con la giurata: “Non mi scuso”

Sabato scorso è partita la nuova edizione di Ballando con le stelle e subito sono scoppiate le polemiche. La più grave però ha coinvolto Selvaggia Lucarelli ed Iva Zanicchi, con quest’ultima che dopo la votazione l’ha apostrofata con un irripetibile insulto sessista. Tuttavia la giurata dello show se l’è presa anche con Samuel Peron, partner della cantante che non solo ha osato dirle ‘amore mio bello’ durante la discussione ma ha anche riso all’epiteto della cantante. La Lucarelli ha chiesto le scuse del ballerino ma quest’ultimo, nel programma di Serena Bortone, ha detto la sua versione dei fatti ed ha rifiutato di scusarsi:

“Scuse per cosa? Non ho fatto nulla alla fine.”

Ballando con le stelle, scontro Peron-Lucarelli. Lui: “Lei mi ha dato confidenza”

Il ballerino professionista dello show di Milly Carlucci non ha indietreggiato di un passo dopo il brutto scambio di battute tra la cantante e la giurata. Per quanto riguarda il suo scontro con la Lucarelli, nel salotto di Serena Bortone ha spiegato:

“Lei aprendo il discorso con ‘Peron che pa**e’ ha fatto lo stesso con me, mi ha dato confidenza e poi che dovrei dire io quando te o Milly mi dite ‘tesoro mio bello’ o ‘amore mio bello cosa dobbiamo fare?'”

A questo punto è intervenuta la conduttrice di Oggi è un altro giorno che ha ammesso: “È vero io lo dico ‘amore mio bello’, è un intercalare.” Per quanto riguarda la brutta offesa della Zanicchi, invece, Samuel ha aggiunto:

“Io non l’avevo sentito, avevo capito por** t***a, per questo ho riso. Ho preso consapevolezza dopo, quando si sono avvicinati gli autori ed infatti Iva è corsa a scusarsi.”

Samuel Peron si difende nel programma di Serena Bortone: “Qui ho mai offeso qualcuno?”

Dopo essere stato accusato di essere maschilista e sessista e di non rispettare il ruolo di Selvaggia Lucarelli a Ballando, il ballerino ha concluso: “Sono qui da due anni ho mai offeso qualcuno? O peggio maltrattato qualcuno?” E subito Jessica Morlacchi è intervenuta a difenderlo. Insomma, il ballerino alla fine si è scusato solo per i modi ma non per ciò che ha detto ne per aver riso della frase della cantante. La questione è chiusa o continuerà nei prossimi giorni?