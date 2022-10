Simona Ventura e la frecciata a Giovanni Ciacci: “Si è fatto riconoscere”

La famosa conduttrice si schiera contro il costumista: non è l’unica

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip che ha tenuto banco per il “caso Bellavia“, con i social e il pubblico che si erano indignati negli ultimi giorni per i comportamenti di molti inquilini. I telespettatori hanno apprezzato il modo di Alfonso Signorini di gestire una serata difficile, così come i provvedimenti contro Ginevra Lamborghini, squalificata, e Giovanni Ciacci, eliminato dal televoto flash. Proprio il costumista è stato molto criticato da diverse persone del mondo dello spettacolo, con Simona Ventura che non le ha di certo mandate a dire: “Ciacci si è fato riconoscere”. Ma l’uomo è stato attaccato anche da Tina Cipollari, che ha rivelato che sperava che fosse il primo ad essere squalificato, e da Fabrizio Corona, durissimo nei suoi confronti, dicendo che con l’eliminazione di ieri Ciacci ha salutato definitivamente il mondo della televisione.

La reazione del pubblico ai provvedimenti del Grande Fratello su alcuni concorrenti

Nella puntata del GF Vip che ha registrato il record di ascolti a pagare di più le conseguenze sul bullismo su Marco Bellavia dei giorni scorsi sono stati Ginevra, con la sorella di Elettra che è stata squalificata dopo aver pronunciato una frase pesante contro l’uomo, incitando il bullismo, una piaga sociale molto grave, e Giovanni Ciacci, eliminato dal televoto flash contro Patrizia Rossetti, Gegia ed Elenoire Ferruzzi. Il mondo dei social si è dimostrato favorevole alle due eliminazioni, con il comportamento del costumista che ha lasciato di stucco anche la sua amica Adriana Volpe, ospite della puntata di giovedì scorso per dare conforto all’uomo per il suo racconto sulla sua sieropositività. Gli altri concorrenti, poco vicini a Marco, con menefreghismo e offese, per il momento l’hanno scampata, ma il pubblico indignato non dimentica e farà sentire la sua nei prossimi televoti, con una delle più criticate che è stata Gegia Antonaci.

Pamela Prati distrutta per il ritiro di Bellavia: “Mi sono fatta condizionare, ho sbagliato”

La showgirl si è mostrata affranta nella diretta della puntata di ieri. Scoppiata in lacrime, la donna ha ammesso di essersi fatta condizionare dagli altri inquilini, motivo per il quale si era mostrata più fredda con l’uomo dopo il loro iniziale avvicinamento spontaneo tanto apprezzato dal pubblico. Inoltre, ha rivelato di sentire dolore e, una volta uscita dalla Casa, vuole incontrare l’uomo innanzitutto per chiedergli scusa e poi per frequentarlo, dato che è una persona simile a lei che soffre di problemi che lei ha avuto in passato. Vedremo se ciò succederà e se ci sarà qualcosa tra i due nella vita reale, ciò che non è potuto succedere nella casa di Cinecittà per cause di forza maggiore.