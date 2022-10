Soleil Sorge, periodo difficile: “Non sono per niente serena e felice”

L’ex gieffina si sfoga sui social: “La vita ci sorprende sempre con pesi pesanti”

Nelle scorse ore Soleil Sorge una ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, si è confidata con i suoi fan sui social, lasciandosi andare a una confessione amara. La nota influencer italo-americana anche se è sempre più soddisfatta della sua carriera professionale, non sta vivendo un bel periodo visto che a farlo sapere è stata lei con queste parole:

“E’ uno di quei periodi in cui non sono per niente serena nè felice. Nonostante sia un momento molto bello lavorativamente purtroppo la vita decide sempre di sorprenderci con i pesi più pesanti in momenti impensabili”.

Novità lavorative in arrivo per l’influencer che confessa: “Ecco dove ho concentrato le mie energie”

Senza ombra di dubbio, una delle ex concorrenti più chiacchierate della scorsa edizione del GF Vip non può che essere Soleil Sorge. L’influencer che è al timone del format dedicato al reality show di Canale 5 insieme a Pierpaolo Pretelli e trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity, nelle scorse ore quando uno dei tanti utenti della rete su Instagram le ha domandato se è serena e felice ha rivelato di non star passando uno dei momenti migliori della sua vita. Dopo aver detto di lavorare ogni momento per la sua serenità, ha aggiunto: “Consapevole del fatto che anche questo momento passerà, concentrandomi sul coraggio e soprattutto sul positivo. Quando la vita ci dà limoni bisogna farci una limonata”. Le parole dell’ex gieffina ovviamente hanno spiazzato i suoi fan, che solitamente la vedono sempre con il sorriso. A questo punto la 28enne ha detto cosa le fa bene: “Ultimamente ho voluto dedicare il mio tempo a nutrire l’anima con i miei cari, ripristinando le mie energie, meditando, leggendo, scrivendo, cucinando, rispolverando la recitazione e preparandomi nel mio campo lavorativo”. Poi ha annuciato che sono in vista delle novità lavorative per lei:

“Ho concentrato le mie energie degli ultimi mesi su una piccola ma immensa creatura. Segnate in calendario il 15 novembre. Io continuo a studiare e lavorare su progetti digitali, tv. Come ogni autunno è un grande momento di cambiamento e rissestamento per il nuovo anno”.

Soleil Sorge elogiata da una concorrente del reality show: “Ha una bella testa”

L’ex gieffina che nei giorni scorsi è stata massacrata da Cristina Quaranta, sempre sui social ha espresso il suo parere sul GF Vip, confermando che non c’è alcuna finzione: “Nasce come un programma educativo, come intrattenimento e reality show. E’ basato sulla rappresentazione della realtà. Situazioni di vita reale, non sceneggiate”. L’influencer apprezza parecchio questo programma, dato che ha anche detto di trovare molto educativo il fatto che si possa analizzare la nostra società odierna, affrontare alcune tematiche, e riflettere sull’essere umano. Intanto di recente Wilma Goich, una concorrente del reality, ha elogiato la protagonista indiscussa della sesta stagione: “Chi è andata avanti è solo lei, che ha una bella testa“.