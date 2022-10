Soliti Ignoti, che scivolone! Amadeus costretto scusarsi con un’ignota

Il conduttore si scusa in diretta: cosa è accaduto nel programma

Anche questa sera Soliti Ignoti ha regalato un po’ di sana spensieratezza al pubblico da casa. Amadeus ha guidato il suo game show, che nel frattempo continua a macinare ascolti, ma nel corso della serata il pubblico da casa ha notato una gaffe nel bel mezzo della puntata odierna. Durante il gioco a uno degli ignoti, precisamente il numero 8, hanno chiesto la fotona e lei ha invece dato l’indizio ancora prima di presentarsi. Si tratta della signora Chiara da Roma e cinquantaquattrenne che ha ricevuto le scuse di Amadeus in diretta, dopo che il conduttore si è reso conto di non averle lasciato il giusto spazio: “Mi scusi signora, non si è neanche presentata, eravamo troppo concentrati sul mestiere” si è giustificato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo nel corso del programma -. Un momento simpatico che si è concluso tra gli applausi del pubblico presente e che avrà strappato qualche risata anche a casa.

Amadeus spalanca le porte di Soliti Ignoti a un grande ospite

Sempre nel corso della serata il presentatore ha avuto il piacere di ospitare a Soliti Ignoti Miguel Gobbo Diaz, apprezzato attore della fiction Rai Nero a metà con Claudio Amendola. L’artista è approdato nel game show preserale del primo canale per una causa molto importante, visto che ha preso la parola sul progetto FAI (Fondo per l’ambiente italiano), con Amadeus che ha chiarito i motivi dell’ospitata: “Non è qui per presentare Nero a metà ma per parlare di una iniziativa importante. Aiutiamo a sostenere FAI e ci tengo a sottolineare l’impegno dei volontari”.

L’esito della serata

Infine, andiamo all’esito del gioco. Il game show condotto da Amadeus, protagonista di un annuncio importante, Soliti Ignoti ha regalato sorrisi nel finale, con la coppia di partecipanti che sono riusciti a portare a casa il montepremi da oltre 25mila euro in gettoni d’oro. Grande soddisfazioni ed esultanze, con il presentatore che ha applaudito i due protagonisti di serata scherzando anche sulla decisione finale presa dalla donna, che è riuscita a riunire padre e figlia nel programma, indovinando: “E menomale che ha scelto lei” ha scherzato il presentatore – .