Amadeus entusiasta, l’annuncio a Soliti Ignoti: “Accadrà a dicembre”

Soliti Ignoti, il conduttore annuncia: “L’anno che verrà andrà in onda da Perugia”

Mancano due mesi e mezzo alla fine del 2022 e in Rai si inizia a lavorare al tradizionale spettacolo di fine anno che sarà condotto, ancora una volta, da Amadeus, forte del successo sempre ottenuto nelle passate edizioni, compresa quella di due anni fa, realizzata in uno studio tv anziché in piazza, per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Quello di quest’anno sarà un vero e proprio ritorno alla normalità per lo spettacolo della sera di Capodanno che, come Amadeus ha annunciato all’inizio della puntata del suo gioco dell’access prime time di Rai1 trasmessa oggi, andrà in onda da Perugia: tornerà quindi in piazza (lo scorso anno è stato trasmesso dalle acciaierie di Terni).

“Ci vedremo a Perugia la sera di Capodanno”, l’annuncio del conduttore a Soliti Ignoti

Salutando la coppia di concorrenti che ha giocato questa sera, proveniente da un piccolo centro dell’Umbria, Amadeus ha dunque comunicato ai telespettatori che la location scelta per L’anno che verrà 2022/2023 è, appunto, la città di Perugia: secondo anno in Umbria, quindi. Com’è avvenuto in tutte le stagioni precedenti, lo show andrà in onda a partire dalle 21.00 circa, dopo il tradizionale spettacolo di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Amadeus e la gag con uno dei concorrenti di questa sera: “Mi hai fatto venire voglia di…”

Fatto tale annuncio, la puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno è iniziata ufficialmente e pochi minuti dopo il conduttore si è reso protagonista di una gag con uno dei due concorrenti il quale, scoprendo che uno degli otto ignoti proveniva da Pantelleria, ha speso alcuni minuti a rivelare ai telespettatori le bellezze dell’isola siciliana, raccontando di aver trascorso lì una lunga vacanza che lo ha letteralmente stregato per le bellezze naturali del posto: “Faccio un po’ di pubblicità a Pantelleria” ha ironizzato, e Amadeus (che qualche sera fa ha fatto una richiesta d’aiuto) gli ha risposto: “Effettivamente mi hai fatto venire voglia di andarci”.