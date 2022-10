Stefania Orlando si sfoga dopo la fine del suo matrimonio: “Vorrei stare bene”

“La solitudine non mi spaventa”, la confessione della conduttrice dopo l’addio con il marito

Ha ufficializzato lo scorso settembre la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando. Una crisi iniziata la scorsa estate, che ha portato ad agosto la coppia a prendere strade diverse. In una lunga intervista rilasciata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, la conduttrice ha raccontato che pensare a rimettersi in gioco al momento sarebbe ancora prematuro:

“La solitudine non mi spaventa affatto. È troppo presto per capire quel che voglio. Vorrei solo stare bene”.

Ha ammesso che il momento più difficile è stato “riconoscere a se stessi che il matrimonio era finito”. “All’inizio c’è un momento di negazione”, ha raccontato “poi si guarda in faccia la realtà”. Non ha nascosto di aver vissuto up and down in questi mesi la presentatrice, sottolineando però che ad un certo punto bisogna accettare “che alcune persone decidono di non far parte della nostra vita”.



Stefania Orlando e la fine della sua storia d’amore: “Volevo evitare qualsiasi strumentalizzazione”

Ha ammesso che avrebbe aspettato a ufficializzare la fine dell’amore con il marito Simone Gianlorenzi la conduttrice. La scelta di esporsi è stata dettata dal fatto che già a fine estate sono iniziate a trapelare delle indiscrezioni:

“Volevamo evitare qualsiasi strumentalizzazione e bloccare, sul nascere, assurde ricostruzioni”

.

Una scelta motivata dalla volontà di tutelare un amore importante durato quindici anni. La conduttrice, dopo aver ufficializzato l’addio con il marito, ha sottolineato che non rinnegherà mai l’amore provato e ha usato parole lusinghiere per l’ex. Ora ha ammesso di sentirsi come davanti avesse “un foglio bianco tutto da scrivere”.

Nota conduttrice ammette sulla fine del suo matrimonio: “Io e Simone abbiamo sofferto tanto”

Un addio che brucia ancora, arrivato però con grande consapevolezza quello tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi che non hanno perso la stima reciproca e conservano gelosamente il sentimento che li ha uniti per quindici anni. La conduttrice ha raccontato sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Chi viene lasciato subisce l’abbandono, mentre chi lascia vive con grandi senso di colpa”. Ha poi ammesso:

“Noi abbiamo sofferto tanto entrambi”.

Ora però la presentatrice pensa al lavoro e a un nuovo progetto per Discovery. Intanto si sta dedicando agli amici, agli affetti e spera di poter viaggiare seguendo una delle sue più grandi passioni.