Stefano De Martino annuncia un nuovo progetto: “Spero sia la strada giusta”

Il conduttore torna con Bar Stella su Rai2 ma con tante novità: “E’ quasi un live show”

La nuova stagione televisiva vede il ritorno in grande stile di Stefano De Martino su Rai2 con tanti progetti. E così, dopo il grande successo di queste settimane di Stasera tutto è possibile, tra non molto toccherà anche alla nuova edizione di Bar Stella, programma in seconda serata che l’anno scorso ha convinto il pubblico. Intervistato dal quotidiano La Nazione Stefano si mostra super felice di questa riconferma e anticipa:

“Quest’anno mi darà la possibilità di sperimentarmi tre volte a settimana per un totale di diciotto puntate. E’ quasi un live show e spero mi suggerisca la strada giusta da percorrere anche in futuro”.

Stefano De Martino sogna in grande: “Vorrei lasciare una traccia nella storia della tv”

Negli ultimi anni il conduttore è cresciuto tantissimo a livello professionale. Sono lontani i tempi in cui il ballerino si destreggiava tra i corridoi di Amici, prima come allievo e poi come professionista del corpo di ballo. Adesso Stefano, che ha svelato la sua paura più grande, ha spiccato il volo come conduttore e questo sembra essere proprio il mestiere cucito su misura per lui. A tal proposito durante l’intervista chiamato a dire quale risultato sogna per il suo lavoro dice:

“Desidererei creare un mio modo di fare il mestiere. Una cifra stilistica che mi identifichi con un programma in grado di lasciare una traccia nella storia della tv”.

Ecco qual è il programma al quale il conduttore è più legato: “Perché nasce da una mia idea”

Ogni programma condotto da Stefano De Martino gli ha lasciato qualcosa, sia a livello professionale che a livello umano. Tuttavia, com’è giusto che sia, Stefano ne ha uno al quale è particolarmente legato. Si tratta proprio di Bar Stella, sperimentato l’anno scorso e che presto tornerà in tv. Sul perché per lui rappresenti così tanto De martino dice:

“Perché nasce da una mia idea, è stata scritta da zero, è volubile come il tempo che viviamo”.

Intanto procede a gonfie vele anche la vita privata con il ritrovato amore per Belen: insomma, è proprio un periodo felice!