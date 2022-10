Storie Italiane, l’addio improvviso di Pupo al collega: “Era un fratello”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 18, 2022 , in Musica

La telefonata del cantante in diretta per ricordare Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Ha lasciato tutti sgomenti la notizia data questa mattina in diretta su Rai1 da Eleonora Daniele a Storie Italiane, relativa alla morte di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri, che si è spento alcune ore fa a Genova dopo aver lottato invano contro una brutta malattia. L’ha definito “come un fratello” Pupo, che ha telefonato durante la puntata, come diversi altri colleghi del mondo della musica, spendendo nei confronti di Franco parole bellissime e ricordando di essere stato proprio lui uno degli autori del brano “Sarà perchè ti amo”, che al Festival di Sanremo del 1981 ha riportato al successo i Ricchi e Poveri.

“Eravamo un quartetto”, l’artista ricorda a Storie Italiane il collega scomparso all’improvviso

“Portavamo la musica italiana nel mondo, eravamo io, i Ricchi e Poveri, Toto Cutugno e il duo Al Bano e Romina, eravamo il quartetto delle ‘notti italiane’, le chiamavano così” ha raccontato Pupo al telefono a Storie Italiane, intervenendo dopo la collega Marina Occhiena, che non è riuscita a trattenere le lacrime per la morte di Franco che era per lei innanzitutto un amico, poi un collega.

Franco Gatti era un amico di tutti, lui era proprio uno di famiglia per tutti noi

ha commentato Eleonora, ringraziando il cantante per la telefonata e aggiungendo poi: “Franco lo sentivano tutti molto vicino, anche coloro che non lo conoscevano”.

“Con Franco Gatti ho girato tre quarti di mondo”, la rivelazione di Pupo a Storie Italiane

“Con i Ricchi e Poveri, Al Bano, Romina e Toto Cutugno ho girato tre quarti di mondo” ha raccontato Pupo al telefono nel programma condotto da Eleonora Daniele, rivelando infine di essersi trovato sempre molto bene con il collega morto, essendo accomunati dall’ironia e, soprattutto, dall’autoironia.

Ho appreso la notizia della sua scomparsa da pochissimo ma adesso mi organizzo perchè giovedì devo ripartire però voglio esserci al momento dell’ultimo saluto

ha poi concluso.