Tale e Quale Show, accorato appello di Andrea Dianetti: “Aiutatemi”

L’ex allievo di Amici fa un appello ai suoi sostenitori: “Aiutatemi a Tale e Quale Show”

Tra gli 11 concorrenti dello show di Carlo Conti c’è anche Andrea Dianetti, vincitore di una passata edizione di Amici di Maria De Filippi che in seguito si è cimentata come attore in alcune fiction e che adesso è alle prese con le imitazioni e le esibizione nel venerdì sera di Rai1. In queste prime puntate si è misurato con performance non facili come Gianni Morandi e Claudio Baglioni che, purtroppo, non hanno entusiasmato i tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Adesso, in vista della prossima puntata, il giovane ha voluto fare un accorato appello ai suoi follower ed a chi lo segue per riuscire a migliorare la sua posizione nella classifica finale.

Andrea Dianetti fa un’ammissione ironica prima della puntata: “Cristiano Malgioglio mi lancerà il bancone”

Nel dettaglio, il concorrente di Tale e Quale Show attraverso alcune instagram stories sulla giuria ha ammesso ironico e sarcastico:

“Se non sono riuscito a convincere con Claudio Baglioni soprattutto a Malgioglio figuriamoci con Achille Lauro, praticamente mi lancerà il bancone o forse sì toglierà il cappello e lo userà tipo frisbee per colpirmi.”

E subito dopo quindi rivolgendosi ai suoi follower ha lanciato un appello: “Mai come ‘sta volta il vostro voto è fondamentale, aiutatemi.” Ed in effetti l’attore ed ex allievo del talent di Canale5 ha potuto contare nell’aiuto di coloro che lo seguono essendo spesso tra i più votati dai social mentre per quanto riguarda la giuria si vedrà se la sua prossima esibizione riuscirà a fargli cambiare idea.

Tale e Quale Show, anticipazioni 4^ puntata: esibizioni dei concorrenti e quarto giudice

La 4^ puntata dello show condotto da Carlo Conti andrà in onda domani sera, venerdì 21 ottobre, in prima serata su Rai1. I tre giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello nel giudicare le performance saranno affiancati da un quarto giudice che altri non è che un ‘falso’ concorrente di Ballando con le stelle. Gli undici concorrenti, invece, si cimenteranno in altrettante imitazioni di artisti italiani e stranieri, (qui tutte le esibizioni), allo scopo di trionfare alla fine.