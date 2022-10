A Tale e Quale Show Carlo Conti invita un (falso) concorrente di Ballando!

Ecco chi sarà il quarto giudice nella prossima puntata di Tale e Quale Show 2022

Siamo giunti alla vigilia del nuovo appuntamento del programma condotto da Carlo Conti, del quale apprendiamo dal sempre informato TvBlog il nome del personaggio che ricoprirà il ruolo di quarto giudice: trattasi di un volto che da qualche settimana stiamo vedendo in gara come concorrente a Ballando con le stelle, ossia Giampiero Mughini, ma ovviamente non quello vero: a calarsi nei suoi panni sarà infatti un ex protagonista della trasmissione dedicata alle imitazioni, ossia Tullio Solenghi, che torna quindi nello show non da concorrente bensì da ospite, o meglio, come appena detto, quarto giurato.

Quarta puntata del programma condotto da Carlo Conti domani: come andrà la sfida in ascolti?

Quella di domani, venerdì 21 ottobre, sarà la quarta puntata di Tale e Quale Show 2022, che ha debuttato lo scorso 30 settembre sfidando la fiction Viola come il mare, con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi: dopo una sorta di testa a testa iniziale, lo show di Rai1 ha preso le distanze dal competitor e nelle ultime puntate, specie in quella andata in onda venerdì scorso, ha vinto nettamente. Sarà interessante vedere cosa accadrà domani sera: la serie tv di Canale5 subirà un ulteriore calo dopo quello della scorsa puntata, tanto da portare al massimo il divario con il competitor in onda su Rai1?

Chi ha ricoperto il ruolo di quarto giudice nelle puntate precedenti di Tale e Quale Show

Dopo aver scoperto, quindi, le imitazioni della prossima puntata, oggi abbiamo dunque appreso che Tullio Solenghi, imitando Giampiero Mughini, vestirà i panni di quarto giudice, ruolo che nelle puntate precedenti è spettato a Leonardo Fiaschi con l’imitazione di Jovanotti, a Barbara Foria nei panni di Serena Bortone e ad Ubaldo Pantani con il ruolo di Mario Giordano.

Tutto pronto, quindi, per le nuove imitazioni di domani, delle quali una tra le più attese è sicuramente quella di Alessandra Mussolini che porterà in scena il ricordo di Milva. Proprio Alessandra ieri a La vita in diretta ha spiegato di aver fatto una scelta…