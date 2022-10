Tale e Quale Show: chi ha vinto, classifica ed imitazioni prossima puntata

Rosalinda Cannavò (Francesca Michielin) vince la quarta puntata dello show: podio e classifica completa

La quarta puntata di Tale e Quale Show ha visto il trionfo di Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin con il brano Nessun grado di separazione. Il podio dello show di Carlo Conti, poi, ha visto al secondo posto Elena Ballerini nei panni di Arisa e Valentina Persia in quelli del toccante omaggio a Gabriella Ferri. E poi ancora la classifica completa continua così al quarto posto Andrea Dianetti seguito al quinto da Gilles Rocca. Al sesto Claudio Lauretta ed al settimo Samira Lui. Ottavo posto per Antonino, nono per Alessandra Mussolini e decimo per Valeria Marini. Ultimi in classifica si sono posizionati Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli nei panni di Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Tale e Quale Show, anticipazioni puntata del 28 ottobre: tutte le imitazioni

La 4^ puntata dello show di Carlo Conti ha visto vincitrice Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin. Nella prossima, invece, che andrà in onda venerdì 28 ottobre gli 11 concorrenti si cimenteranno con le imitazioni di nuovi artisti italiani e stranieri. Samira Lui sarà Grace Jones; Claudio Lauretta vestirà i panni di Vasco Rossi mentre Antonino sarà nientemeno che Loredana Bertè. Valentina Persia si cimenterà con Anastacia; Valeria Marini con Marilyn Monroe; Elena Ballerini con Barbara Streisan. Paolantoni & Cirilli saranno i tre tenori Carrera, Pavarotti e Domingo, quindi dovranno un terzo disposto ad affiancarli. Gilles Rocca sarà Franco Califano; Alessandra Mussolini la zia Sophia Loren. Ed infine Rosalinda Cannavò sarà Madame ed Andrea Dianetti Gianni Togni.

Vincitrice Rosalinda Cannavò, Cristiano Malgioglio sorpreso dall’imitazione: “Bravissima”

L’esibizione della concorrente di Tale e Quale Show aveva convinto anche il giudice più severo che l’aveva elogiata. La puntata è stata ricca di colpi di scena e siparietti divertenti, commoventi ed inaspettati come il ricordo di una cantante scomparsa ed il racconto choc di Gilles Rocca.