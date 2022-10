Critiche a Tale e Quale Show, fan tuona: “Sembra una sfilata di Carnevale”

Tale e Quale Show criticato da un fan: “Sembra una caricatura, non sono sosia”

Questa sera andrà in onda la 3^ puntata dello show di Carlo Conti dove gli 11 cantanti in gara si cimenteranno con le imitazioni nel trucco e nella voce di altrettanti cantanti famosi. Molti telespettatori, però, hanno notato che, rispetto alle precedenti edizioni, il trucco è molto meno curato e realistico. In particolare la signora Rosalinda ha scritto a La posta di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv per lamentare questa situazione:

“Quest’anno pare una sfilata di Carnevale. Una volta le trasformazioni dei concorrenti in gara erano più realistiche, ora invece sembrano vere maschere altro che sosia dei cantanti!”

Aggiungendo che per esempio Valeria Marini nei panni di Britney Spears era irriconoscibile ma la stessa impressione l’ha avuto anche guardando gli altri concorrenti.

Critiche per lo show di Rai1, Cecchi Paone interviene: “Si tratta di una scelta voluta”

Ed a rispondere alla perplessità della telespettatrice ci ha pensato il giornalista nella sua rubrica su NuovoTv. Cecchi Paone prima ha ammesso che in molti hanno notato questa svolta e poi ha aggiunto:

“Credo si tratti di una scelta voluta da parte dei produttori dopo la scoperta che….la trasmissione ha conquistato anche i più piccoli, attratti ed affascinati dai travestimenti colorati ed abnormi degli ospiti.”

Ma alla fine il giornalista ha difeso lo show di Carlo Conti sottolineando come gli ascolti siano ottimi, nonostante questo, è ciò è il fine ultimo e più importante della trasmissione, che è pur sempre un varietà.

Carlo Conti pronto per la puntata di questa sera: anticipazioni sullo show

Critiche a parte, anche se comprensibili, questa sera andrà in onda la terza puntata di Tale e Quale Show sempre su Rai1 a partire dalle 21.25 circa. Gli undici concorrenti in gara si cimenteranno con altrettante imitazioni mentre (qui tutte le esibizioni). A giudicarli come sempre ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio il più severo e spietato di tutti che spesso stronca anche valide performance, Giorgio Panariello ed un quarto giudice che dopo Jovanotti e Serena Bortone nelle prime due puntate sarà un volto Mediaset!