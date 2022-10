Tale e quale show, Gilles Rocca si sfoga: “Ecco cosa voglio evitare”

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 7, 2022 , in Musica

Tale e quale show, protagonista svela: “Nell’esibizione non bisogna cadere mai nella macchietta”

Ha stregato tutti con le sue doti canore e interpretative Gilles Rocca. L’artista si è posizionato infatti al secondo posto della classifica nella prima puntata del talent condotto da Carlo Conti, andata in onda venerdì scorso 30 settembre. Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio sono rimasti colpiti dal concorrente che ha vestito i panni del cantante romano Ultimo, interpretando la canzone portata a Sanremo “I tuoi particolari”. L’artista ha ammesso di aver sempre avuto la passione per il canto, anche se si è sempre limitato a intonare note sotto la doccia e mai su un palco. Sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato però che il talent di Rai1 nasconde un insidia:

“La cosa più difficile nell’esibizione è non cadere mai nella macchietta”.

“Ho realizzato i miei due sogni, è bellissimo”, la confessione di Gilles Rocca

È pronto a rimettersi in gioco il regista che questa sera nella seconda puntata di Tale e quale show interpreterà il cantante pontino Tiziano Ferro e sarà pronto a cercare di scalare la classifica e aggiudicarsi il primo posto (dopo il secondo conquistato venerdì scorso). L’artista ha raccontato che entrare nel cast del talent è stato un sogno che si è realizzato:

“Partecipare a Ballando e a Tale e quale erano i miei due sogni. Ora li ho realizzati, è bellissimo”.

Questa sera l’artista, che ha ammesso di aver convinto Carlo Conti con il provino, si confronterà con una sfida difficile interpretando un cantante con una grande estensione vocale.

Gilles Rocca svela un retroscena su Carlo Conti: “È un professionista vero”

In attesa della seconda puntata di Tale e quale show, l’artista ha svelato un retroscena sul conduttore toscano. Apprezzato da tutti è sempre sorridente e attento in diretta e, a quanto pare, anche dietro le quinte non ha mai mostrato nessun nervosismo. Il concorrente del talent di Rai1 ha infatti ammesso: “È un professionista vero”. Poi scherzando ha raccontato che forse l’unica cosa che può scalfire la tranquillità del presentatore potrebbe essere la sconfitta della sua squadra del cuore, la Fiorentina.