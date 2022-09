Gilles Rocca rivela tutto: “Così ho convinto Carlo Conti a prendermi”

Tale e Quale Show, il concorrente svela: “Ecco come ho convinto Carlo Conti a scegliermi”

L’attesa è finita! Questa sera a partire dalle 21.20 circa prenderà il via la nuova edizione dello show di Rai1 del conduttore toscano ed i 10 concorrenti sono pronti a scendere in pista per dimostrare il loro valore ed il loro talento. E tra di loro ci sarà anche Gilles Rocca, giovane attore che ha trionfato nell’edizione del 2020 di Ballando con le stelle in coppia con Lucrezia Lando che dopo aver dimostrato di saper ballare, si cimenterà anche nel canto. Ebbene Rocca, come tutti gli altri concorrenti, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni rivelando perché è stato scelto:

“Credo di aver convinto Conti grazie ad un buon provino.”

Carlo Conti, tutto pronto per lo show di Rai1. Gilles Rocca: “Mi piacerebbe imitare i mostri sacri”

L’attore e regista ha le idee molto chiare sulla sua nuova esperienza a Tale e Quale Show, infatti sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale sopra menzionato, ha rivelato:

“Mi piacerebbe imitare i mostri sacri della musica internazionale, mentre i tenori ed i cantanti con una grande estensione vocale mi mettono paura.”

L’appuntamento con la nuova edizione dello show musicale è per questa sera a partire dalle 21.25 circa su Rai1. I concorrenti che si cimenteranno nella sfida a colpi di esibizioni sono dieci, cinque donne e cinque uomini, mentre a giudicarli ci sarà la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e già sono trapelati retroscena e dietro le quinte….

Gilles Rocca concorrente di Tale e Quale Show: età, vita privata ed instagram

Ed infine qualche cenno biografico sul concorrente dello show. L’attore è nato il 12 gennaio 1983 e dunque oggi ha 39 anni. Il suo profilo Instagram @gillesroccaofficial vanta quasi 80 mila follower. Ha recitato in fiction come Carabinieri e Don Matteo e poi in Distretto di Polizia, I Cesaroni, Le tre rose di Eva e Nero a metà. Per quanto riguarda la sua vita privata è sentimentalmente legato all’attrice Miriam Galanti ed i due stanno insieme da 12 anni