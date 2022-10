Carlo Conti, brutta esperienza con il figlio: “Successa una cosa gravissima”

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 4, 2022 , in Personaggi Tv

Noto conduttore rompe il silenzio: “Ecco perchè ho lasciato L’Eredità”

È tornato al timone di Tale e quale show Carlo Conti che venerdì scorso ha tagliato il nastro della dodicesima edizione del programma e ha voluto dire la sua sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Affezionato al programma del venerdì sera di Rai1 il conduttore ha ammesso che la scelta del cast è sempre la cosa più complicata e ha svelato anche perchè nel corso degli anni ha preferito abbandonare gli appuntamenti quotidiani con il pubblico per dedicarsi a programmi di prima serata. Ha raccontato in particolare perchè ha deciso di lasciare il game show di Rai1:

“È stato per motivi personali, dopo che all’asilo di mio figlio Matteo successe una cosa gravissima”.

Il conduttore ha poi svelato con ironia:

“Un giorno all’uscita Matteo mi disse: ‘Babbo, il mio amico tifa Roma, posso tifare anche io un pochino Roma?’. L’ho preso e siamo andati a vivere a Firenze”.

Tale e quale show, conduttore rivela su un concorrente: “L’ho corteggiato per tanto tempo”

Non ha avuto dubbi Carlo Conti, che si è sfogato di recente, e ha svelato sulla nuova edizione del talent del venerdì sera di Rai1 che Valentina Persia è la concorrente più testarda, da tre anni infatti prova a entrare nel cast. Il conduttore toscano ha poi svelato un retroscena inaspettato raccontando:

“Antonino l’ho corteggiato davvero per tanto tempo”.

Ha ammesso poi che la trasmissione richiede molto lavoro dietro le quinte ed è sempre importante la selezione dei partecipanti: “Il cast deve essere variegato è un insieme di tasselli”. Il conduttore ha raccontato che il cast per funzionare deve avere un personaggio famoso, uno meno noto, ma in grado di farsi notare, e poi un outsider.

Carlo Conti racconta sui protagonisti del talent di Rai1: “C’è piena disponibilità”

Nessuna richiesta strana da parte dei protagonisti di Tale e quale show che sono sempre pronti a mettersi in gioco in modo spassionato.

“C’è piena disponibilità. Penso in passato a Sergio Assisi che si è tagliato la barba o Massimo Lopez che ha rinunciato ai baffi”.

Ha poi svelato un retroscena su Valeria Marini, grande protagonista dell’attuale edizione del programma, che ha svelato di essere una ritardataria cronica ma ha cambiato abitudini in questa nuova esperienza. Intanto a dicembre andrà in onda Natale e Quale, una puntata speciale dello show per Telethon, mentre a gennaio partirà Tali e quali.