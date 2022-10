Tempesta d’amore, addio a una coppia storica: dramma nelle nuove puntate

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 19, 2022 , in Soap

Nuove puntate soap opera: Valentina e Fabien si lasciano, lei torna al Furstenhof

Ci sarà presto un ritorno inaspettato a Tempesta d’amore. Il pubblico attento di Rete4 vedrà tornare a Bichlheim la figlia di Robert. Le cose per la ragazza non sono andate bene a Lipsia. Dopo aver lottato contro la leucemia e aver mandato giù la separazione del padre con Eva, la ragazza aveva trovato l’amore grazie al figlio di Michael e lo aveva seguito nel suo percorso di studi e di lavoro. Pronta a lanciarsi nel mondo dello spettacolo, aveva deciso di partire con lui e continuare gli studi. Qualcosa però, lontano da Bichlheim era andato storto. Si scoprirà infatti nelle prossime puntate della telenovela che dopo essere stata lasciata da Fabien, la ragazza ha abbandonato gli studi ed è profondata nella disperazione. Ferita e sola tornerà al Furstenhof tra le braccia del padre e del nonno, ma non dirà nulla sulla fine della sua storia d’amore e sugli studi interrotti.



Anticipazioni Tempesta d’amore: Robert scopre la verità sulla figlia e la caccia di casa

Le anticipazioni della soap opera di Rete4 svelano che non ci vorrà molto prima che la verità su Valentina venga a galla. La ragazza potrà contare sull’appoggio della sua famiglia, ma presto finirà per litigare con il padre. Ci sarà una discussione accesa tra i due che porterà Saalfeld a prendere una decisione estrema: cacciare di casa la figlia. Fortunatamente il destino sorriderà alla ragazza e le permetterà di trovare la sua strada. Sarà Michael ad andare in soccorso della giovane e ad aiutare Robert a riappacificarsi con la figlia.

Spoiler puntate tedesche: un personaggio prende una decisione importante

Stare a contatto con Michael e vederlo svolgere il suo lavoro, permetterà a Valentina di capire qual è la sua strada nelle nuove puntate di Tempesta d’amore. La giovane abbandonerà il sogno di diventare attrice e si renderà conto di voler aiutare gli altri. L’occasione giusta arriverà proprio a seguito di un problema di Shirin. Arriverà anche un nuovo amore per la figlia di Robert nella nuove puntate della telenovela? Intanto presto proprio per il medico della soap opera ci sarà un colpo di scena e sarà distrutto dal dolore.