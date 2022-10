Tempesta d’amore: protagonista distrutto dal dolore, colpa di un tradimento

Anticipazioni tedesche soap opera: Michael tradisce Rosalie con Carolin

Non mancheranno le sorprese per i telespettatori di Tempesta d’amore che presto vedranno Michael al centro di un nuovo triangolo sentimentale. Il bel medico, che nelle puntate italiane continua a far coppia fissa con Rosalie, con la quale ha cementato il rapporto tra alti e bassi superando non pochi ostacoli, perderà la testa per un altra. Proprio così! L’arrivo al Furstenhof di Carolin, una vecchia amica del dottore, cambierà tutti gli equilibri. Niederbuhl capirà che il feeling con la sua ex compagna di università sarà evidente e deciderà così di mettere fine alla sua relazione. Tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi per la nuova coppia che, dopo aver superato i problemi iniziali, sarà pronta per una vita felice e per giurarsi amore eterno all’altare. Nelle nuove puntate della soap opera infatti basteranno poche settimane di relazione per portare la coppia a fissare la data delle nozze.



Tempesta d’amore, anticipazioni prossime puntate: salta un matrimonio

Le anticipazioni tedesche della soap opera di Rete4 svelano che al suo arrivo al Furstenhof, la bella Carolin conoscerà anche Vanessa e finirà per innamorarsi di lei. La donna confesserà i suoi sentimenti alla nipote di Alfons che la respingerà. Presto infatti la schermitrice sposerà Max, dopo averlo perdonato per i suoi tradimenti. Il destino però ci metterà lo zampino. Vanessa si renderà conto di provare qualcosa per la compagna di Michael, qualcosa che va oltre alla semplice amicizia. Manderà a monte il matrimonio con Max e gli dirà la verità? Intanto, nonostante il rifiuto ribevuto, Carolin non riuscirà a mentire al compagno e manderà a monte le nozze.

Spoiler nuove puntate: Michael scopre il tradimento e prende una decisione

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore il bel medico metterà Carolin con le spalle al muro. La donna alla fine deciderà di dire la verità al compagno e confesserà di essersi innamorata di un’altra persona. A quel punto, distrutto dal dolore, il medico prenderà un’importante decisione. Lascerà per sempre Bichlheim? Intanto presto anche per Christoph ci sarà una tempesta emotiva, colpa di una donna del passato.