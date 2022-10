Terremoto Grande Fratello Vip, fuggi fuggi degli sponsor: “Ci dissociamo”

Polemiche Marco Bellavia, gli sponsor prendono le distanze: è caos

Sono ormai giorni che non si fa altro che parlare del ‘caso Marco Bellavia’. Difatti quest’ultimo è stato preso di mira dalla maggior parte degli altri concorrenti, facendo andare su tutte le furie i numerosi spettatori a casa, che hanno protestato veemente sui social. Purtroppo l’uomo è stato poi costretto a ritirarsi perchè è stato appurato il fatto che non avrebbe potuto affrontare un’avventura del genere, almeno da un punto di vista mentale. Questi atteggiamenti degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip poco sono piaciuti ad alcuni sponsor. Tra questi Amica Chips ha rilasciato in queste ultime ore uno stringato comunicato stampa in cui ha preso le distanze dal programma condotto da Alfonso Signorini:

“Ci dissociamo da ciò che accade dentro la casa del GF Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano…”

Grande Fratello Vip, terremoto nella casa più spiata dagli italiani: sponsor scappano

Non solo Amica Chips ha preso le distanze dal programma. Difatti dopo gli episodi di bullismo nei confronti di Marco Bellavia, il quale è stato costretto ad abbandonare, anche TooA ha fatto sapere ad un fan su instagram di aver deciso di dissociarsi dal programma condotto da Alfonso Signorini:

“La società TooA è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto attraverso i propri legali ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni non in linea con i nostri valori…”

Per tale ragione lo sponsor ha condannato senza se e senza ma il comportamento tenuto da diversi inquilini vip nei confronti di Marco, rimarcando il fatto di essere da sempre a favore dell’inclusione e della difesa dei più deboli.

Concorrenti dopo il ritiro di Marco Bellavia: “Ci subiremo tutta la tiritera”

In queste ultime ore anche la famosa Regina de Roma, dopo tutto ciò che è successo, ha deciso di appostarsi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip per dire ai concorrenti tramite un bel megafono di credere abbiano davvero sbagliato tutto con Marco. Per tale ragione gli inquilini vip non hanno nascosto di credere che stasera andranno incontro ad un bella lavata di capo da parte di Alfonso Signorini: “Ci subiremo tutta la tiritera…Prepariamoci per la puntata. Buoni e cattivi…”