Uomini e Donne, Pinuccia lancia un’accusa choc: “Tina mi farà morire”

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 4, 2022 , in Uomini e Donne

Pinuccia è disperata in puntata: “Io cattiva? Mettetevi la mano sulla coscienza”

Sul finire della puntata di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi ha voluto parlare un attimo con la popolare dama di Vigevano, che si è chiarita con la sua rivale. In questa occasione la donna non ha nascosto di essere molto triste perchè sono state mosse accuse nei suoi confronti davvero fuori luogo:

“Questa dovrebbe essere la trasmissione dell’amore, ma di amore ce n’è poco…Dicono sia cattiva…Mettetevi la mano sulla coscienza…Mai lo sono stata…”

E da lì a poco ecco che Tina Cipollari ha subito colto la palla al balzo per metterla in difficoltà: “Adesso è arrivato il momento del pianto…Chissà se lì seduta o fuori…”

Uomini e Donne, l’opinionista nel mirino della dama di Vigevano: “Mi farà morire”

Successivamente Pinuccia si è alzata dalla sua seduta posta nel parterre femminile per parlare con i due opinionisti del dating show quotidiano di Canale 5. Ed in questa circostanza si è rivolta a Tina Cipollari, rea di attaccarla sempre e comunque:

“Mi dispiace…Tu ce l’hai con me…Mi contraddici sempre…Abbi un po’ di compassione…Ho sempre 80 anni, non sono una bambina…”

L’opinionista, che è sempre al centro delle polemiche, è però rimasta ferma sulle sue posizioni chiedendo provocatoriamente ad Alessandro di invitarla a ballare: “Tanto vuole questo…” La dama ha continuato a piangere a dirotto, confessando alla conduttrice di credere che Tina dovrebbe smetterla perchè continuando così rischia di farla morire: “Bisogna smetterla perchè questa qua mi fa morire…”

Tina Cipollari contro la dama di Uomini e Donne: botta e risposta al veleno

Ha quindi preso la parola l’opinionista del dating show quotidiano di Canale 5, che ovviamente ha rigettato al mittente tali accuse: “Ma guarda questa…Ora io sarei responsabile della salute dei partecipanti?” Pinuccia, evidentemente in difficoltà, ha abbandonato lo studio per cercare di calmarsi un po’: “Maria mi spiace, ma io esco…” L’opinionista però non ha mollato il colpo continuando ad attaccare a testa bassa la dama:

“Brava, ecco…Vai, vai…Così fai esplodere il web…Così diranno che Tina ha fatto ammalare Pinuccia da Vigevano…”

Nel dietro le quinte si è sentita chiaramente la dama di essere stufa di questi continui attacchi: “Quanta pazienza che ci vuole…”