Tina Cipollari, rivelazione su Uomini e Donne: “Mi sono pentita di una cosa”

L’opinionista di Uomini e Donne si è pentita: “Con alcuni partecipanti sono stata troppo buona”

La verace e vulcanica Tina Cipollari è parte integrante del programma condotto da Maria De Filippi e se non ci fosse lei dovrebbero inventarsela di sana pianta e non sarebbe mai com’è nella realtà. Viene pagata per svolgere un ruolo e lo fa egregiamente, anche se alcuni telespettatori hanno iniziato a mal sopportare i suoi attacchi gratuiti nei confronti di Pinuccia. Comunque nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine lei si è detta pentita di una cosa: “Con alcuni partecipanti sono stata troppo buona”.

Tina Cipollari demolisce Federica Aversano: “Non mi piace come si pone. Non mi convince nulla”

Quando l’opinionista di Uomini e Donne prende di mira un cavaliere, una dama o un tronista allora non ci sono santi che tengano: questi potrebbero anche salvare centinaia di vite umane, ma sarebbe comunque dei nemici ai suoi occhi. Federica Aversano non ha mai fatto del male a nessuno eppure non riesce a convincere Tina Cipollari, che ha dichiarato: “Non mi piace come si pone nei confronti degli altri. Non mi convince nulla. Se continua così resterà con un pugno di mosche in mano”. Ha poi aggiunto che se non trova di suo gradimento i corteggiatori potrebbe sempre eliminarli tutti e ricominciare da capo. Su Ida anche avrebbe qualcosa da ridire e infatti ha sbottato contro di lei nell’ultima puntata andata in onda.

Gemma Galgani, l’ironia velenosa di Tina Cipollari: “Potrebbe darmi qualche consiglio sull’amore”

E durante l’intervista poteva mai mancare quella bella ironia velenosa nei confronti di Gemma Galgani, sua storica nemica? Assolutamente no, infatti l’opinionista ha confessato che andrebbe volentieri a prendersi un aperitivo con lei perché almeno “potrebbe darmi qualche consiglio sull’amore” e poi le piacerebbe chiedere qual è il suo segreto per conquistare un uomo. Invece se dovesse scegliere con chi andare a fare un aperitivo tra Fabio, il fotografo, e il cavaliere Armando ha risposto con una battuta fulminante: “Preferire la clausura”. Infine ha detto che Uomini e Donne non è un’agenzia matrimoniale e che non è detto che si riesca a trovare l’amore subito. Bisogna avere pazienza, perseverare, essere nello spirito giusto e non andare lì solo per visibilità perché tanto si viene scoperti subito.