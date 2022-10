Totti e Ilary sempre più lontani: cosa fanno quando devono parlare dei figli

L’ex coppia ancora nella bufera: non si parlerebbero neanche per il bene dei loro figli

É stata una estate rovente per una delle coppie più belle e preferite del pubblico, tra continui attacchi e dichiarazioni pubbliche al seguito della loro separazione annunciata lo scorso luglio con comunicati separati, anche se la rottura era ormai chiara da diverso tempo. I due, che sono disposti a procedere per le vie legali non trovando un accordo su alcune questioni, secondo alcuni amici in comune non si parlerebbero, pur vivendo ancora sotto lo stesso tetto nell’immensa villa all’Eur, e per dirsi qualcosa di importante o sui figli utilizzerebbero addirittura dei messaggi su WhatsApp invece di interagire di persona. Dunque i rapporti tra i due sono sempre più freddi e vedremo ciò che uscirà nella prima udienza fissata tra alcuni giorni che si preannuncia bollente.

La data della prima udienza tra Totti e Ilary: c’è grande attesa

Come noto da alcuni, la prima udienza per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una coppia che aveva fatto sognare i tanti fan dai primi anni 2000, è fissata per venerdì 14 ottobre: sale l’attesa per vedere cosa uscirà fuori da questo incontro e se i due si mostreranno in pubblico in rapporti migliori rispetto alle ultime settimane. L’udienza è sulle borse di Ilary scomparse dalla sua cabina armadio dopo che lei aveva fatto sparire i Rolex del suo ex marito, e ora la donna chiede la restituzione della sua collezione di Dior, Gucci e Chanel. Francesco avrebbe preso le borse dell’ex moglie per farsi restituire i suoi orologi, scambio che fino ad ora non è ancora avvenuto. A breve i suoi avvocati presenteranno un ricorso simile per avere la loro restituzione.

Il Pupone ha deciso di tagliere i rapporti con la famiglia dell’ex moglie: ecco cosa ha fatto a proposito

L’ex calciatore della Roma ha deciso ultimamente di tagliare tutti i rapporti con i familiari della Blasi: infatti, ha smesso di seguire su Instagram le sue sorelle Silvia e Melory e i loro mariti Ivan e Tiziano, con i quali aveva tenuto anche collaborazioni lavorative di non poco conto, come la sua comunicazione sportiva o una società. Vedremo come si evolverà la vicenda di una se non la (ex) coppia più chiacchierata degli ultimi mesi e non dovremmo attendere molto per avere degli aggiornamenti dalla prima udienza in Tribunale.