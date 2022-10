Ospiti Tv Talk del 22 ottobre: tutti i protagonisti della prossima puntata

Anticipazioni programma di Massimo Bernardini del 22 ottobre: svelati tutti gli ospiti

Domani alle 15.00 andrà in onda una nuova puntata di Tv Talk con tanti ospiti che insieme al conduttore, a Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli e tutti gli analisti commenteranno i programmi ed i personaggi televisivi più importanti della settimana. L’elenco degli ospiti si apre con Maurizio De Giovanni scrittore di romanzi di successo da cui sono state tratte delle importanti fiction di Rai1 come I bastardi di Pizzofalcone serie con protagonista Alessandro Gassmann e Massimiliano Gallo, Mina Settembre che ha il volto di Serena Rossi e Il commissario Ricciardi che invece è impersonato da Lino Guanciale. Lo scrittore svelerà qualche anticipazione su queste fiction di Rai1 di successo?

Ospiti Tv Talk puntata del 22 ottobre: Saverio Raimondo torna dopo la bufera sul monologo

L’elenco di tutti gli ospiti del programma di Massimo Bernardini continua con la giornalista Barbara Serra, il geologo e conduttore Mario Tozzi, il giornalista e conduttore Andrea Purgatori, Marco Martinelli ed il duo comico dei PanPers, cioè Andrea Pisani e Luca Peracino divenuti noti per aver partecipato a diverse edizioni di Colorado. Tra i protagonisti di puntata, inoltre, ci sarà anche Saverio Raimondo che torna in onda dopo la bufera che lo travolto per il suo monologo a Le Iene giudicato sessista e misogino. Infine, tra gli opinionisti del talk che commenteranno i programmi ed i personaggi televisivi del momento ci saranno le giornaliste Beatrice Dondi e Claudia Rossi ed il giornalista Massimo Cirri.

Tv Talk, anticipazioni prossima puntata: argomenti e protagonisti

Elencati tutti gli ospiti di Tv Talk del 22 ottobre non resta che elencare quali saranno gli argomenti trattati nella puntata di domani. In queste settimane, soprattutto dopo lo scontro tra Selvaggia Lucarelli ed Iva Zanicchi, si è molto discusso dell’uso delle parolacce in tv. In particolare ci si chiede se la televisione dovrebbe contenersi o invece essere lo specchio del paese. Spazio avranno poi i talent attualmente in onda come Ballando con le stelle e Tale e Quale Show, con Carlo Conti ospite sabato scorso, oltre che del reality storico di Canale5 Grande Fratello Vip