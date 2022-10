U&D, segnalazione su Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua: beccati insieme

Ritorno di fiamma per l’ex coppia? Spunta una foto dopo la registrazione

Roberta Di Padua una storica dama del dating show pomeridiano di Canale 5 da poco ritornata in scena, sta facendo parlare tanto di lei. Dopo aver frequentato Alessandro Vicinanza, la protagonista del trono over è stata avvistata a cena con l’ex Riccardo Guarnieri a seguito della registrazione della nuova puntata, e a lanciare lo scoop è stata l’influencer Deianira Marzano mostrando sui social la fotografia in cui i diretti interessati sono insieme. C’è chi tra i tanti utenti della rete ovviamente, si sta chiedendo se si parla di un ritorno di fiamma per l’ex coppia.



Riccardo Guarnieri e la storica dama faranno chiarezza sulla loro uscita? Potrebbe accadere nella nuova puntata

Come di consueto nelle scorse ore, la pagina Uominiedonneclassicoeover ha fatto sapere in anteprima cosa è accaduto durante la registrazione di ieri venerdì 7 ottobre 2022. Dopo aver preso parte alla puntata, l’ex di Ida Platano e Roberta Di Padua sono finiti al centro del gossip, visto che l’influencer Deianira Marzano ha condiviso tra le storie del suo profilo Instagram uno scatto fotografico che li ritrae insieme, e che ha accompagnato con questa didascalia: “A cena a Roma”. Non è la prima volta che la storica dama del trono over viene paparazzata con uno dei cavalieri, visto che nelle scorse settimane è stata avvistata anche con Alessandro Vicinanza, un ex flirt della parrucchiera bresciana. Per adesso non si sa se l’ex dell’amica di Gemma Galgani e la dama originaria di Cassino si stanno frequentando, ma sicuramente saranno proprio loro a fare chiarezza nella nuova registrazione prevista oggi. Non sono da escludere quindi probabili attacchi all’ex coppia, o dagli opinionisti oppure da Armando Incarnato che già si è scontrato diverse volte con lo storico cavaliere che di recente è scoppiato a piangere.

Anticipazioni Uomini e Donne: scontro acceso tra le due protagoniste del trono over

Intanto la pagina Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che non si è fatta attendere una discussione accesa tra Roberta Di Padua e Ida Platano, dopo che quest’ultima è uscita nuovamente con il suo ex flirt Alessandro Vicinanza: ha assistito allo scontro anche Riccardo Guarnieri, che è stato assente a delle recenti registrazioni stando alle ultime indiscrezioni. Per quanto riguarda il trono classico è scattato il primo bacio tra Federico Dainese e Noemi, mentre Monica si è autoeliminata: il tronista già conosciuto dal pubblico per essere stato un ex corteggiatore di Veronica Rimondi, non ha fatto nulla per far cambiare idea alla sua corteggiatrice. Non rimane quindi che attendere stasera, per sapere cosa avranno da dire l’ex della parrucchiera e la dama originaria di Cassino.