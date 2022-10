Un posto al sole: Marina di nuovo in pericolo, decisione sofferta per Chiara

Viola e Gabriele sempre più vicini nelle nuove puntate della soap

Un posto al sole, nonostante vada in onda da 26 anni, non mostra segni di stanchezza. La sceneggiatura è sempre più avvincente e quando si tinge di giallo, come è accaduto spesso ultimamente, gli ascolti volano. Il mistero sull’avvelenamento di Marina e Roberto ancora non si è risolto. Lara si è dichiarata innocente. L’imprenditore è ancora ricoverato, la Giordano è stata dimessa ma il pericolo è di nuovo in agguato per lei. Le anticipazioni di Upas della prossima settimana rivelano che la sintonia tra Viola e il collega Gabriele crescerà sempre di più. Eugenio chiederà a Raffaele ed Ornella di convincere la moglie ad accettare la scorta perché teme la sua incolumità. La giovane professoressa si mostrerà irremovibile, il suo matrimonio sembra giungere al capolinea. Intanto a Palazzo Palladini chi ha tentato di uccidere Ferri e Marina è pronto a colpire di nuovo.

Un posto al sole, anticipazioni prossima settimana: Diego subisce il fascino di Lia

Nelle puntate della soap di Rai3 dal 10 al 14 ottobre Viola deciderà di dire addio al marito. Nunzio si adopererà per trovare un centro di disintossicazione per Chiara che avrà un duro confronto con una persona che l’ha delusa profondamente. Diego continuerà a subire il fascino di Lia, la nuova domestica di casa Ferri che ha sostituito Silvana (l’attrice ha fatto una rivelazione sulla soap). La ragazza è ancora avvolta dal mistero. Chiara vuole chiudere con la droga ma questo potrebbe voler dire lasciare per sempre Napoli e Nunzio. Manuela si mostrerà sempre più amorevole nei confronti di Niko. Questo comportamento insospettirà Serena che chiederà spiegazioni alla sorella.

Anticipazioni Upas, prossime puntate: cosa succederà a Marina?

Le trame dei nuovi episodi di Un posto al sole rivelano che si vivranno ore di angoscia per Marina che, dopo una brutta discussione, non risponderà più al telefono. Cosa le è successo? E’ svenuta, è stata rapita o è stata colpita? Intanto Micaela e Manuela litigheranno davanti a Serena e uno sconvolto Filippo. L’appuntamento con la soap più longeva della televisione italiana è dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3.