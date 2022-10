Un posto al sole: svolta imprevedibile nella scomparsa di Marina

Roberto vicino alla verità sulla scomparsa di Marina: nuovi colpi di scena in arrivo

Nelle puntate di Un posto al sole che stanno andando in onda in questi giorni si sta consumando un dramma: Marina è stata sequestrata dal suo ex marito Fabrizio Rosato. E’ stato lui ad avvelenare la Giordano e Ferri e poi a soccorrerli per depistare le indagini. Ma quando l’ex moglie gli ha confessato che avrebbe sposato il suo rivale Ferri, ha messo in atto il suo piano criminale. La donna è chiusa a chiave in una stanza. Rosato usa il suo cellulare per rispondere ai messaggi preoccupati di Roberto e Filippo. L’imprenditore, nell’episodio di ieri sera, ha ricevuto una lettera d’addio da parte di Marina: è stata scritta da Fabrizio che ha imitato la sua grafia. Le anticipazioni della soap di Rai3 della prossima settimana rivelano che Ferri non riuscirà a darsi pace: la scomparsa di Marina è davvero un mistero inspiegabile.

Anticipazioni Upas, prossima settimana: la reazione imprevedibile di Jimmy

Negli episodi di Un posto al sole dal 24 al 28 ottobre Nunzio, dopo aver lasciato Chiara in un centro di disintossicazione, troverà conforto in Rossella. Riccardo ne sarà infastidito. Fabrizio è sull’orlo della follia: fin dove vuole spingersi? Manuela rimarrà colpita dalla freddezza di Niko nei suoi confronti e cercherà un chiarimento. Il piccolo Jimmy avrà una reazione sorprendente causata dal litigio tra sua mamma e zua zia: deciderà di non parlare più con Micaela. Niko allerterà Alberto. Damiano farà ritrovare il buonumore al piccolo Antonio, Viola gliene sarà grata.

Un posto al sole, trame 24-28 ottobre: la grande intuizione di Roberto Ferri

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas rivelano che Roberto avrà un’illuminazione: Marina non si è allontanata di sua spontanea volontà ma è stata costretta. Capirà che il colpevole è Fabrizio? Intanto la Giordano comincerà a perdere la speranza di rivedere il suo amato. Mastro Peppe e Alberto scopriranno che nel seminterrato c’è un posto segreto in cui qualcuno si è nascosto in passato. Dopo il colpo di scena di questa settimana tanti altri ce ne saranno nei nuovi episodi della soap di Rai3!