Una scatola al giorno, novità su Rai2: doppio ruolo per Paolo Conticini

Scritto da Giulia Tolace , il Ottobre 9, 2022 , in Programmi Tv

Paolo Conticini racconta come sarà il suo nuovo programma: “Sarò un conduttore e pure un giocatore”

Mancano soltanto due giorni al nuovo programma Una scatola al giorno di Rai2 che andrà in onda dal martedì al venerdì alle 19:50. Alla conduzione della trasmissione ci sarà Conticini che in attesa del debutto si è raccontato sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui Paolo ha svelato il meccanismo del gioco, chi lo affiancherà e tutte le particolarità di questo progetto.

“La grande novità di questo game show è che io sarò un conduttore non conduttore, e pure un giocatore che dovrà risolvere l’arcano attraverso vari indizi”

ha detto. Infatti questo programma, dal format inedito, prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand by me, lo vedrà intento ad indovinare il contenuto, diverso ogni sera, di una scatola che sarà posizionata al centro dello studio.

Come funziona Una scatola al giorno: tutto quello che c’è da sapere

Nel corso dell’intervista Paolo Conticini spiega i dettagli del meccanismo del nuovo gioco di Rai2. Ogni sera lui accoglierà in studio un personaggio famoso e insieme cercheranno di indovinare cosa o chi si nasconde nella misteriosa ed enorme scatola. I due seguiranno le indicazioni, che potrebbero essere anche veri e propri depistaggi, di quello che viene chiamato “comitato scientifico” formato dai comici Francesca Manzini e Marco Marzocca.

“La vera protagonista è quindi la scatola colorata, animata e parlante, con la voce dell’attrice Liliana Fiorelli”

spiega Conticini.

Paolo Conticini emozionato per il debutto del programma: “Siamo una bella squadra”

Dopo che l’attrice Liliana Fiorelli parlerà attraverso la scatola, avrà anche il compito di riassumere tutti gli indizi. A quel punto il personaggio noto e il conduttore (che non sarà solo conduttore) dovrebbero aver capito il contenuto della scatola. Da quest’ultima potrebbe venir fuori o un personaggio o un oggetto.

“Posso assicurare che questo format è una bella scommessa”

dice Conticini durante l’intervista. Come già detto ad affiancarlo a Una scatola al giorno ci saranno Francesca Manzini e Marco Mazzocca, volti molto amati e conosciuti dal pubblico televisivo. Su di loro Paolo dice: