Una Vita, colpo di scena nelle ultime puntate: un personaggio la pagherà cara

Anticipazioni soap opera Canale5: svelato il segreto di Genoveva Salmeron

In arrivo colpi di scena a Una Vita! Nelle puntate in onda n Italia la dark lady tenterà il suicidio, dopo aver ricevuto una strana telefonata dal cugino ed essersi scontrata con Felipe per le vie di Acacias. Fortunatamente l’intervento di Marcelo e di Ignacio Quiroga scongiureranno il peggio anche se, dopo aver assunto i sonniferi, la Salmeron perderà il bambino. A quel punto la furia di Aurelio sarà irrefrenabile. Presto però alla porta della dark lady della telenovela suonerà Gabriela, la donna alla quale la zia Enriqueta aveva confessato un segreto i punto di morte. Ebbene l’arrivo della ragazza ad Acacias rivelerà il segreto della cattiva della soap: la giovane infatti è la figlia! Rimasta incinta in giovane età, la Salmeron aveva infatti deciso di lasciare la bambina alle cure della zia e, pur continuando a sostenerla economicamente, non è mai andata a trovarla.



Una Vita, anticipazioni ultime puntate: Gabriela perdonerà veramente la madre?

A quanto pare la figlia di Genoveva Salmeron, che vivrà un nuovo dramma, sembrerà pronta a perdonare la madre per averla abbandonata. Nonostante il dolore per l’abbandono sarà molto comprensiva e dolce con la Salmeron, pronta a ricucire un rapporto con quella madre che avrebbe sempre voluto avere accanto. La giovane racconterà inoltre di essere sempre stata trattata bene da Enriqueta e di aver avuto un’infanzia felice. Le cose però non staranno proprio così! La nuova arrivata a Calle Acacias dimostrerà di avere una doppia faccia e finirà per tramare contro la madre.

Colpo di scena nella soap opera: Genoveva Salmeron viene uccisa nelle ultime puntate

A quanto pare Gabriela si alleerà proprio con Aurelio nelle ultime puntate di Una Vita. Proprio così, dopo aver covato rancore per anni sarà pronta a vendicarsi della madre e farà di tutto per mettere le mani sul suo patrimonio. Insieme al patrigno escogiterà un piano per farla pagare alla dark lady e mettere fine alla sua vita. Insomma, la cattiva della soap opera, che nel corso degli anni è riuscita sempre a farla franca insabbiando le sue malefatte, finirà per perire nell’ultima puntata e sarà proprio l’amata figlia a darle il colpo di grazia.