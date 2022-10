Unomattina: “C’è una bellissima notizia”, l’annuncio di Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini, che gioia all’inizio della diretta di oggi: “Notizia bellissima”

E’ stato, come tutti i giorni, Unomattina a dare il via alla programmazione di Rai1 anche oggi, giovedì 6 ottobre 2022, dove il padrone di casa, entrando in studio nell’anteprima, ha parlato della vicenda del neonato trovato abbandonato in Sicilia, nelle campagne in provincia di Trapani, vicenda che ieri ha avuto una grande attenzione mediatica sia da parte dei giornali che delle maggiori trasmissioni televisive. “E’ stata una bellissima notizia” ha commentato, ovviamente perchè il piccolo è stato trovato in perfetta salute. Fatta tale introduzione, Massimiliano ha ceduto la parola al suo inviato, intervenuto proprio da Paceco, un piccolo comune che si trova alle porte di Trapani, dove il ritrovamento del bambino è avvenuto esattamente l’altro ieri, martedì 4 ottobre.

Bambino trovato tra una fabbrica abbandonata e una discarica: gli aggiornamenti a Unomattina

Dal luogo del ritrovamento, l’inviato di Massimiliano Ossini ha fatto vedere ai telespettatori che nella zona isolata nella quale è stata fatta la scoperta ci sono una fabbrica dismessa e una discarica a cielo aperto. Il giornalista ha quindi raggiunto l’uomo che ha trovato il neonato ma, piccola gaffe, era al telefono e non sembrava pronto ad intervenire: “E’ il bello della diretta” ha perciò commentato, un po’ imbarazzato, l’inviato di Ossini. Massimiliano dallo studio ha invece sorriso. Pochi secondi e il signor Ignazio ha finalmente interrotto la telefonata accettando di parlare con l’inviato di Unomattina, al quale ha raccontato che il giorno del ritrovamento si trovava sul posto per una grigliata fatta con la famiglia nella campagna vicina.

“E’ stata la provvidenza”, le parole di Massimiliano Ossini sul bambino trovato a Trapani

“E’ stata mia figlia a trovarlo, quando ha deciso di andare via dalla grigliata” ha dichiarato il testimone a Unomattina. Il conduttore (che ieri ha lanciato un allarme parlando di una minaccia) dallo studio ha quindi commentato: “E’ stata la provvidenza, menomale che sua figlia è voluta andare via, se non l’avesse fatto non avrebbe trovato il piccolo Francesco”. Ovviamente al bimbo è stato dato il nome di Francesco essendo stato trovato il giorno della festa di San Francesco d’Assisi.