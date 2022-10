Unomattina in famiglia, Tiberio Timperi colpito: “Si spera non sia più così”

Tiberio Timperi annuncia una novità e precisa: “Speriamo non sia più una notizia”

Anche oggi, 1 ottobre, come tutti i sabati è stato Unomattina in famiglia a dare il via alla programmazione del primo canale, dove lo storico padrone di casa, appena è entrato in studio, ha parlato di una notizia salita all’attenzione mediatica in questi giorni, premettendo però: “Speriamo non sia più una notizia tra poco una cosa del genere”.

C’è il primo arbitro donna, si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi

ha quindi annunciato, ironizzando poi: “Ma quanti cognomi ha?”. Subito dopo ha spiegato che Maria Sole è la prima donna a fare l’arbitro in serie A.

“Due cognomi, due lauree”, i complimenti di Tiberio Timperi a Maria Sole Ferrieri Caputi

“Dico, due cognomi e due lauree” ha sottolineato successivamente il conduttore di Unomattina in famiglia, prima che la collega Ingrid Muccitelli prendesse la parola dicendo:

Chissà se un arbitro donna consiglierà ai tifosi delle varie squadre un linguaggio meno aggressivo, diciamo, verso tutti quei direttori di gara tradizionali, bersagli di epiteti impronunciabili…

“In bocca al lupo!” ha poi concluso Ingrid, rivolgendosi alla diretta interessata attraverso le telecamere. Chiusa l’introduzione e la copertina, la trasmissione è partita ufficialmente con il primo blocco.

Tiberio Timperi ironizza su instagram: “Ecco l’anteprima di Unomattina in famiglia”

Prima della diretta di oggi, Tiberio Timperi ha invece pubblicato un breve video sul suo profilo instagram, registrato nella cucina di casa sua mentre faceva colazione, facendo vedere ai suoi followers che erano le 5.35 del mattino! “Anteprima di Unomattina in famiglia“ ha scritto scherzosamente nello stato, appunto in riferimento al fatto che fosse già in piedi e stesse facendo colazione così presto dovendo poi andare di buon’ora in Rai per la trasmissione. “Voi che potete dormire, dormite!” ha consigliato ironicamente ai suoi fan rispondendo ai loro commenti. E domani dovrà svegliarsi ancora prima, dato che il sabato il programma parte alle 8.00 mentre la domenica la diretta inizia già alle 6.30.