Uomini e Donne anticipazioni, è caos: Riccardo Guarnieri pronto a lasciare

Riccardo Guarnieri è arrivato al limite: la clamorosa decisione

Giorni fa c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. E ovviamente i colpi di scena sono stati all’ordine del giorno. Proprio poco fa la fanpage instagram Uominiedonneclassicoeover ha dato un importante aggiornamento sulle anticipazioni uscite negli ultimi giorni. Cos’altro è successo? Ha rivelato di essere venuto a conoscenza che il popolare cavaliere di origini pugliesi sarebbe arrivato ormai al limite, tanto da annunciare a sorpresa la sua decisione di lasciare per sempre il programma prodotto e condotto da Maria De Filippi:

“Riccardo voleva abbandonare perchè tutte le donne che frequenta dicono sia ancora preso molto dalla sua ex compagna Ida Platano…”

Uomini e Donne, il cavaliere viene allo scoperto: “Si, sono geloso ancora di Ida Platano”

Successivamente Maria De Filippi, come riportato sempre dalla fanpage instagram UominieDonneclassicoeover, ha cercato di farlo ragionare volendo capire qual è il motivo che l’ha portato a pensare di abbandonare il dating show quotidiano di Canale 5. E Riccardo Guarnieri, che giorni fa ha avuto un acceso scontro con Armando Incarnato, ha risposto di aver capito di essere ancora geloso della sua ex, non riuscendo proprio a tollerare di vederla flirtare con altri uomini che di volta in volta conosce in studio:

“Ha detto che è geloso che lei sia affettuosa con altri…Poi non riesce a dimenticarla perchè ogni donna con cui esce chiede sempre della sua ex compagna…”

Insomma se Ida in questi giorni è stata molto chiara nel dire di non avere la minima intenzione di tornare sui suoi passi, il cavaliere pare invece non essere ancora riuscito a superare questa impasse.

Ida Platano è sempre nei pensieri del cavaliere: le anticipazioni di Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri, come riportato sempre dal portale Uominiedonneclassicoeover, ha poi concluso questo suo intervento a Uomini e Donne asserendo senza indugio alcuno di non riuscire a voltare pagina. Difatti quest’ultimo non ha fatto mistero che il solo fatto di vederla sempre nel parterre femminile gli fa male, soprattutto perchè ormai non hanno più alcun tipo di rapporto: “Lui non riesce a voltare pagina perchè vederla sempre fa male senza avere un rapporto…”