Uomini e Donne, Ida Platano massacrata da Giorgio Manetti: “Caso disperato”

Ida Platano nel mirino dell’ex cavaliere del dating show: “Lei è proprio un caso disperato”

Giorgio Manetti è tornato a parlare sul magazine Nuovo. E ovviamente non ha potuto esimersi dal dire la sua sull’ex compagna Gemma Galgani e su Uomini e Donne in generale. Ad un certo punto il giornalista gli ha fatto presente che sono in tanti a credere che la parrucchiera bresciana ed ex fidanzata di Riccardo Guarnieri sia in qualche modo l’erede di Gemma, cogliendo la palla al balzo per sapere la sua opinione. E l’ex protagonista del dating show di origini toscane, con la sua proverbiale schiettezza, l’ha praticamente massacrata asserendo senza indugio alcuno quanto segue: “E’ un altro caso disperato…”

Uomini e Donne, l’ex cavaliere ne è certo: “Gemma Galgani ed Ida Platano sono diverse”

Giorgio Manetti, sempre Inn questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha poi rivelato di credere che comunque le due dame del dating show quotidiano di Canale 5 siano completamente diverse l’una dall’altra, soprattutto perchè Gemma avrebbe una classe innata:

“Gemma rispetto alla sua amica è un’altra cosa…Lei ha un’altra classe e sa fare davvero il ‘personaggio’…”

Ida, che giorni fa si è confrontata con Riccardo Guarnieri, potrà pure ‘rubare’ sempre di più la scena all’amica, ma secondo l’ex cavaliere non potrà mai avere la sua classe e la sua spiccata personalità.

Giorgio Manetti non ha dubbi sulla sua ex compagna: “Non sta conducendo una gran vita”

Il giornalista del settimanale Nuovo ha poi fatto notare all’ex cavaliere di Uomini e Donne che ultimamente Tina Cipollari ha puntato il dito contro Gemma Galgani asserendo di credere che dovrebbe ringraziare Maria De Filippi per la bella vita che le ha regalato: “Sei d’accordo con lei?”. E il fiorentino non ha fatto assolutamente mistero che questa volta non è d’accordo con lei anche perché non crede stia conducendo una gran vita:

“Negli ultimi due anni si era trasferita a Roma, adesso è tornata a Torino e deve riascendere una volta a settimana per registrare…Non mi pare sia una gran vita la sua…”

L’uomo ha poi confessato che non avrebbe mai creduto che la sua ex fosse così votata alla trasmissione: “Ma ognuno è libero di vivere la propria esistenza come meglio crede…”