Uomini e Donne, Maria De Filippi spiazzata in diretta: “Avete bevuto?”

Pinuccia e il suo look stupiscono: l’opinionista del dating show subito all’attacco

La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata subito con il classico show di Tina Cipollari, che prima è uscita dallo studio per andare a prendersi la borsa, e successivamente ha provocato come al solito la sua rivale di Vigevano. Una volta rientrata in studio ha scagliato subito una frecciata velenosa alla dama di Vigevano per via del suo look: “Vedo che c’è Ginger Rogers pronta per il ballo…Guarda che rossetto…” E’ quindi intervenuta Maria De Filippi, che dopo aver riso di gusto, ha fatto notare a Pinuccia che forse hanno esagerato un po’ con il trucco: “C’è troppo rossetto…E’ un po’ sbavato…”

Maria De Filippi rimasta senza parole dall’uscita della dama: “Prima di venire qua bevete?”

Successivamente la conduttrice di Uomini e Donne ha fatto entrare in studio una truccatrice per sistemare Pinuccia, che ieri ha minacciato Tina Cipollari di adire per vie legali nei suoi confronti. Poco dopo la De Filippi ha colto la palla al balzo per chiederle se ha dato un bacio a qualcuno, visto che ha tutto il trucco sbavato. E quest’ultima ha spiazzato tutti, conduttrice compresa, asserendo che vorrebbe tanto dare un bacio a qualcuno: “No, ma lo vorrei dare…Con tutto il cuore…” Le risate in studio ovviamente si sono sprecate. La presentatrice, visibilmente spiazzata, ha quindi chiosato: “Ultimamente bevete prima di entrare in puntata? Che fate?”

Uomini e Donne, la dama chiede alla conduttrice: “Ti piace come sono vestita?”

Pinuccia non si è comunque scomposta più di tanto chiedendo a Maria De Filippi se apprezza o meno il suo vestito: “Ti piace? Sono elegante oggi?”. La presentatrice del dating show quotidiano di Canale 5 è nuovamente scoppiata a ridere, rassicurandola: “Si, certo…Mi piace…” La dama ha quindi dichiarato di aver deciso di mettersi tutta in rosso oggi per celebrare la passione: “Rosso passione…Hai visto?” Tina Cipollari ha quindi ironizzato: “Quanto stai bene…” Tuttavia quest’ultima non si è arrabbiata facendo un bel sorriso a Gianni Sperti: “Guarda che bel sorriso che ti faccio…Lui è un uomo molto simpatico…” Insomma questa nuova puntata è iniziata con un siparietto decisamente simpatico.