Uomini e Donne, caos ed insulti. Pinuccia minaccia Tina: “Ti denuncio”

Tina Cipollari si scaglia contro la dama: “Sei una bugiarda e falsa”

La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con Piero al centro dello studio. Quest’ultimo, in un’esterna con una signora, ha colto la palla al balzo per lanciare nemmeno troppo velatamente delle frecciate velenose nei confronti di Pinuccia. Una volta finita la clip la popolare opinionista ha subito attaccato duramente la dama di Vigevano, asserendo che il cavaliere ha ragione ad averle dato della bugiarda:

“Sono contenta Piero che hai conosciuto la signora Marina…Ed hai detto bene che non è falsa come Pinuccia…Lei è bugiarda…”

E ovviamente è scoppiato il caos in studio.

Pinuccia scoppia a piangere a punta il dito contro l’opinionista: “Adesso ti denuncio”

Successivamente la dama di Uomini e Donne è scoppiata a piangere, ma Tina Cipollari non ha avuto alcuna pietà nei suoi confronti continuando ad attaccarla a testa bassa. Motivo per cui la dama, sentendosi ferita nel profondo, ha abbandonato lo studio per piangere nel dietro le quinte. Solo l’intervento di Alessandro l’ha convinta a rientrare per difendersi. L’acceso botta e risposta tra le due è continuato. Ad un certo punto la dama di Vigevano, la quale è sempre al centro delle polemiche, è anche arrivata ad annunciare in diretta di aver l’intenzione di denunciarla perchè esasperata di subire passivamente i suoi attacchi ad ogni puntata:

“Te ne accorgerai dalle denunce che ti arriveranno…”

Maria De Filippi ha quindi chiesto alla dama se davvero è intenzionata a querelare l’opinionista. E Pinuccia ha risposto affermativamente: “Se continua in questo modo sì…Dovrebbe avere maggiore educazione per una signora della mia età…”

Uomini e Donne, Gemma Galgani interviene in favore della dama vessata: “Non devi piangere per l’opinionista”

E’ poi intervenuta la popolare dama torinese cercando di tirare su il morale a Pinuccia. Difatti le ha consigliato di non uscire dallo studio ogni volta che viene attaccata, ma di rimanere a combattere a testa alta:

“A me ne ha dette tante…Mi ha detto le peggio cose…Tu non ti senti falsa e bugiarda…Lascia correre e rimani qua…Basta piangere per lei…Non ne vale la pena…”

Tina Cipollari ha poi iniziato a criticare Gemma, che ha risposto per le rime: “Eccola qua…Ha parlato Poppea…Giudichi con il pollice su e giù…”