Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani messa da parte: la difficile decisione

Anticipazioni puntata 11 ottobre: Gemma Galgani chiude con il suo nuovo spasimante

Sarà il trono over di Uomini e Donne a catalizzare l’attenzione oggi pomeriggio. A partire dalle 14.45 Maria De Filippi sarà al timone di una nuova puntata del dating show di Canale5 che regalerà sorprese e colpi di scena al pubblico a casa. In particolare oggi si tornerà a parlare della dama di Torino, messa un po’ in secondo piano in queste prime settimane di trasmissione per via delle sue scarse evoluzioni sentimentali. A quanto pare la settantenne sarebbe uscita con il suo nuovo spasimante e molto probabilmente in studio potrebbe essere trasmesso il loro incontro. Qualcosa però non sarebbe andato per il verso giusto e in puntata la coppia prenderà una decisione inaspettata: chiudere la loro conoscenza. Insomma, un altro buco nell’acqua per la dama di Torino che continuerà ad essere estranea alle dinamiche del programma e perderà il suo posto da protagonista. Al centro dell’appuntamento del martedì infatti ci saranno a sorpresa ancora Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza.



Uomini e Donne puntata di oggi, una coppia torna a frequentarsi: pioggia di critiche in studio

Ancora ritorni di fiamma nel programma del primo pomeriggio di Canale5. Oggi in puntata si assisterà infatti a un colpo di scena che interesserà Roberta Di Padua. La dama di Cassino è tornata nel programma da pochi giorni eppure ha già movimentato non poco le dinamiche in studio. Oggi infatti deciderà di dare una seconda possibilità ad Alessandro Vicinanza, che sembrava non aver ancora dimenticato Ida Platano, e i due torneranno a sentirsi. A quanto pare la coppia sarebbe pronta ad uscire di nuovo insieme. Un cambio di posizione che scatenerà non poche polemiche in studio e porterà gli opinionisti ad esporsi. Le anticipazioni del dating show di Canale5 svelano però che presto la dama punterà un altro dei suoi ex, Riccardo Guarnieri, e tra i due scatterà anche un bacio.

Ida Platano pronta a voltare pagina dopo Riccardo Guarnieri: l’importante decisione

Mentre Roberta Di Padua tornerà a frequentare le sue vecchie conoscenze, la dama di Brescia sarà pronta a guardare aventi senza più voltarsi indietro. Proseguirà infatti la conoscenza con un nuovo cavaliere pronta a trovare l’amore in questa nuova appassionante edizione di Uomini e Donne. Intanto nel trono classico i due nuovi tronisti si sono sbilanciati con le loro corteggiatrici.