Uomini e Donne oggi, i due tronisti si sbilanciano: la scelta si avvicina

Anticipazioni Uomini e Donne: i due tronisti hanno già le loro preferite

Torna dopo la pausa del weekend il programma condotto da Maria De Filippi. I protagonisti del trono over e classico continueranno a far compagnia al pubblico attento di Canale5 dalle 14.45 alle 16.10 con scontri, chiarimenti e altalene sentimentali. La settimana nel programma della rete ammiraglia si aprirà puntando i riflettori sui due protagonisti del trono blu, oltre che su dame e cavalieri. Le anticipazioni della puntata del 10 ottobre svelano che in studio verrà mostrata l’esterna di Federico Dainese con Noemi e di Federico Nicotera con Carola. Le uscite sarebbero andate molto bene e entrambi i tronisti ammetteranno di aver trovato le corteggiatrici interessanti e di voler proseguire la conoscenza. Insomma il trono classico sta entrando decisamente nel vivo e i ragazzi avrebbero già le idee chiare sul loro futuro sentimentale, tanto da avere delle preferite. Segno che, a meno di un mese dall’inizio del programma, la scelta si concretizza sempre di più.



Puntata 10 ottobre, Ida Platano e Riccardo Guarnieri ai ferri corti: nuova lite in studio

Intanto il segmento senior di Uomini e Donne continuerà a riscaldare lo studio. Se la dama di Brescia ha finalmente sotterrato l’ascia di guerra con Roberta Di Padua, con la quale si è contesa più di uno spasimante, la pace con l’ex storico sembra lontanissima. A quanto pare infatti oggi in puntata ci sarà un nuovo scontro accesissimo per l’ex coppia che non riuscirà a buttarsi alle spalle il passato. Lo scontro si inasprirà ancora di più quando si intrometteranno anche Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. Intanto le anticipazioni del programma di Canale5 svelano che presto ci sarà un avvicinamento tra il cavaliere di Taranto e la dama di Cassino, inoltre il rapporto tra Ida e Alessandro tornerà a far discutere. Insomma triangoli e incomprensioni saranno gli ingredienti delle prossime puntate di UeD che aprirà le porte a una vecchia conoscenza del programma con un ritorno che scatenerà la strana reazione di una dama.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi: nuove frecciate tra Federica Aversano e un cavaliere

Presto nel salotto rosa di Canale5 si parlerà anche della tronista partenopea che spiegherà come sta proseguendo la conoscenza con Gabriele. A dire la sua sarà anche Riccardo Guarnieri e non mancheranno le frecciate velate per l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.