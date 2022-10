Uomini e Donne oggi, brutto colpo per Federica Aversano: un rifiuto la spiazza

Anticipazioni puntata di oggi, doccia fredda per una tronista: corteggiatore chiude la conoscenza

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio a partire dalle 14.45. Al centro della puntata del 12 ottobre continueranno ad esserci i protagonisti del segmento senior della trasmissione e i tronisti. Oggi in particolare i riflettori saranno puntati sulle due nuove troniste: Federica Aversano e Lavinia Mauro. A quanto pare per la bella partenopea arriverà una doccia fredda: Alessio infatti si dichiarerà per la rivale. Il corteggiatore, che in queste prime settimane di trasmissione era uscito con entrambe, deciderà di interrompere la frequentazione con l’ex spasimante di Matteo Ranieri. Una scelta che verrà particolarmente gradita da Lavinia, ma spiazzerà la compagna di trono. Oggi in puntata di assisterà alla reazione della bella partenopea al rifiuto, intanto nel trono classico ci saranno problemi anche per Federico Nicotera e Carola, con la quale era sembrato esserci una certa sintonia. Il tronista la eliminerà?



Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi: Roberta Di Padua frena con Alessandro

Le anticipazioni del programma di Canale5 svelano che, archiviato il capitolo Gemma Galgani che verrà messa da parte, si parlerà anche del trono over e in particolare i riflettori saranno puntate di nuovo sulla dama di Cassino e il cavaliere partenopeo. Lei infatti sosterrà ancora di non fidarsi e questo frenerà la loro conoscenza. Nel discorso finirà per intromettersi anche Ida Platano che lancerà qualche frecciatina velata all’ex. La dama però racconterà di aver decido si iniziare nuove conoscenze e in questi giorni avrebbe iniziato a frequentare un cavaliere.

Anticipazioni puntata mercoledì 12 ottobre: noto cavaliere resta senza spasimanti

Intanto mentre Roberta Di Padua e Ida Platano saranno alle prese con nuovi cavalieri, Riccardo Guarnieri resterà senza corteggiatrici. A quanto pare il cavaliere di Taranto al momento non starebbe frequentando nessuno. Presto però per lui ci sarà un colpo di scena a Uomini e Donne: inizierà a uscire con una sua ex e tra di loro scatterà un bacio. L’appuntamento perciò con le peripezie sentimentali, i triangoli amorosi e le incomprensioni dei protagonisti del salotto rosa di Canale5 è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45.