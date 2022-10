Uomini e Donne oggi, scontro tra Federico e Carola: eliminazione vicina?

Anticipazioni puntata 13 ottobre: primo scontro in studio per Federico Nicotera

Spazio al trono classico oggi a Uomini e Donne. Le anticipazioni della puntata di questo giovedì svelano infatti che al centro dell’attenzione torneranno i due protagonisti del trono blu e in particolare il tronista romano. In studio verrà mostrata l’esterna con Carola e a quanto pare le cose tra i due non sarebbero andate esattamente bene. Ci sarà un acceso confronto tra i ragazzi in puntata che faranno fatica a trovare un punto d’incontro e sembreranno essere su due posizioni distanti. Il tronista deciderà di eliminare la corteggiatrice? Per scoprirlo bisognerà attendere l’appuntamento di questo pomeriggio con il talk dei sentimenti Mediaset.



Spoiler Uomini e Donne, dama conosce un nuovo spasimante: sboccerà l’amore?

Oltre al trono classico oggi nel salotto rosa di Canale5, dopo la bufera scatenata da Tina, si continuerà a parlare anche di Ida Platano. Le anticipazioni della puntata del 13 ottobre svelano che al centro dello studio siederà la dama di Brescia, protagonista in queste settimane di accesi scontri con i suoi due ex (Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza) e con Roberta Di Padua. A quanto pare la avrebbe deciso d voltare pagina in questa nuova edizione del programma di Canale5 e buttarsi alle spalle il passato per guardare avanti e trovare l’amore. In settimana sarebbe uscita con Claudio, il suo nuovo spasimante, e le cose sarebbero andate bene. Ida non si sbilancerà ancora ma le premesse ci saranno tutte un per lieto fine. Sarà la volta buona per la quarantenne?

Anticipazioni Uomini e Donne: un cavaliere torna con l’ex ma qualcosa va storto

Intanto le anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi svelano che presto ci sarà un ritorno di fiamma tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La dama a quanto pare metterà da parte Alessandro Vicinanza e darà una seconda possibilità al cavaliere di Taranto. L’uscita tra i due si concluderà con un bacio appassionato ma qualcosa andrà storto e la coppia sarà poco convinta ad andare avanti. L’appuntamento perciò con le peripezie sentimentali dei protagonisti del salotto rosa di Canale è per oggi pomeriggio a partire dalle 14.45.